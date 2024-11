La complicada situación que la autopartista Lear Corporation ubicada en el Parque Industrial de San Francisco venía arrastrando en este año se agravó en las últimas horas con la confirmación de que la firma no renovará los contratos eventuales de unas 350 personas que vencen en estos días, que de esta manera quedarán sin trabajo. Pero además, la empresa abrió retiros voluntarios para el personal de planta permanente, por lo que se calcula que serán más las personas que dejarían de trabajar en la empresa. De esta manera, la planta local quedaría diezmada ante la crisis económica.

La confirmación de la medida fue realizada por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) a El Periódico.

Desde el sindicato explicaron que en el caso de los 350 contratos eventuales la medida obedece al cese del acuerdo que tenía Lear con Fiat-Stellantis para la fabricación de componentes; mientras que los retiros voluntarios se decidieron por la reducción de turnos y producción en Nissan en Córdoba, otras de las fábricas a la cual la planta local provee autopartes.

“Lamentablemente está pasando en todas las automotrices del país, incluso en las más fuertes como Toyota”, resumió Javier García, secretario de prensa del sindicato.

Desde el sindicato ya habían advertido que “no sorprendería” que un porcentaje de los contratados eventuales en San Francisco pierda el trabajo por la situación económica y la disminución en la producción de las automotrices. "Si no se realza el mercado en algún momento nos termina golpeando”, habían alertado.

Sin embargo, la cifra ahora es mayor ya que la totalidad de esos contratos no serán renovados, según confirmó la empresa al sindicato. Y a estos se le sumarán quienes acepten el retiro voluntario.

En los últimos meses Lear tenía alrededor de 800 personas, entre contratados eventualmente y personal permanente, por lo que quedaría muy reducida en personal.

SMATA advierte por un escenario muy complicado

García expresó su preocupación por la situación en la planta de Lear en San Francisco y alertó por una situación similar en otras empresas del sector en Córdoba y otros puntos del país.

El vocero del sindicato subrayó que en el caso de San Francisco coinciden el fin del proyecto que mantenía con Fiat, sumado a la reducción de turnos en la producción de Nissan, lo que impacta directamente en los trabajadores.

Consultado sobre las razones por la cual finalizó el acuerdo entre Lear y Fiat, afirmó que no tienen confirmación pero que seguramente Fiat tendría un nuevo arreglo con otra empresa por menor costo. “Seguramente le ha aparecido a Fiat alguna empresa de que le haya ganado la cotización, más barata que Lear. No sé si los componentes van a venir desde el exterior, o sea si van a ser importados; o si se va a producir en algunas fábricas locales. Hay una fábrica de Stellantis muy grande en Córdoba que se llama Sudamericana, que no sabemos qué va a fabricar”, explicó.

"Se termina el proyecto con Fiat y no se renueva, por lo que quedan sin esa producción. Y por otro lado, las suspensiones de Nissan en Córdoba se fueron intensificando, más a fin de año, a tal punto de que medio mes estaba suspendido, y hasta más. Y ya anunciaron que el año que viene empiezan con un solo turno", explicó García.

La falta de proyectos y la disminución de la actividad generaron que 350 contratos eventuales no sean renovados en las próximas semanas. "De esas 350 personas con contratos hasta el momento nos dicen que no les van a renovar. No es un despido, pero se quedan igualmente sin trabajo. Los contratos vencen en estos días de noviembre y en diciembre", añadió el dirigente sindical.

Además, García detalló que además de esos contratos la empresa considera que todavía le sobra personal, por lo que abrió un plan de retiros voluntarios, aunque ello podría salvar algunos contratos eventuales. "Incluso con los 350 contratos que no se renuevan, le sigue sobrando gente porque baja un turno Nissan. Creo que también a la vez cuando se abre el retiro voluntario puede quedar una pequeña esperanza para algún compañero que esté con un contrato eventual, quizás se puedan mantener algunos. Pero eso ya es futurología", expresó.

El secretario de Prensa señaló que la situación en Nissan es "muy compleja" y advirtió sobre las consecuencias si no se materializan nuevos proyectos. "Si no aparece otro proyecto, lamentablemente vamos a una situación de reducción de personal", dijo.

Respecto a las condiciones laborales y económicas, García destacó las limitaciones de las autopartistas para ofrecer retiros voluntarios atractivos en comparación con las terminales automotrices. "Desde el sindicato siempre buscamos las mejores condiciones posibles, con incentivos, pero no es lo mismo un retiro voluntario de una autopartista como Lear que una terminal como Renault o Volkswagen", afirmó.

El dirigente también hizo referencia al impacto de las políticas económicas actuales y la apertura de importaciones. "A la industria argentina le pega un golpe que desemboca en desempleo. En San Francisco seguramente Lear ha invertido en ese personal, en capacitarlos, y de pronto llegan situaciones como estas y hay despidos", sostuvo.