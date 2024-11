La experiencia de sanfrancisqueños que viajaron a Brasil para ver a Franco Colapinto: "Es una fiesta"

A partir de hoy Franco Colapinto tendrá un fin de semana lleno de actividad en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde se sentirá como local frente a miles de argentinos. Y entre ellos hay sanfrancisqueños que decidieron seguir al piloto, que viene de quedar duodécimo en México, y que tendrá un viernes movido, ya que participará de la práctica libre a las 11:30 y luego la clasificación de la Sprint race a las 15:30.

Es el caso de Mauricio Pérez, que junto a un grupo de amigos emprendió un viaje en auto de 34 horas ininterrumpidas.

“Es un espectáculo increíble, la estamos pasando genial, San Pablo es una locura, una ciudad enorme, nos fueron como 3 horas poder entrar y llegar al hotel, una locura, todo está todo impecable, nos están tratando re bien, tanto la gente de la ciudad como la gente de la Fórmula 1, es una fiesta, es increíble”, contó.

Pérez comentó que viajaron en auto durante 34 horas para poder estar: “La idea siempre estuvo, desde hace un par de años, pero siempre por una cosa u otra se nos fue truncando. Y este año, hace un mes dijimos ‘¿y si vamos?’. Quisimos comprar las entradas en la página oficial, y se nos denegaba constantemente, todos los días. Y después de insistir 15 días, no autorizaron a comprar, así que ya teníamos las cuatro entradas. En auto, como pudimos, pero nos vinimos”.

Hasta las 10 aún no habían podido ver a Colapinto, aunque sí a su equipo, aparentemente una decisión que pudo haber tomado tras el fallecimiento reciente de su abuelo. “Ahora está el equipo de McLaren, pero lamentablemente no pudimos ver a Franco, creemos que no salió porque ayer falleció el abuelo, no es motivo para festejar. Pero estuvo Piastri, Norris, recién se acaba de ir Fernando Alonso”, dijo.

Seguidamente, contó: “Hay muchos argentinos, por todos lados. Nosotros llegamos el jueves, y ya se veían argentinos caminando por el centro de Sao Paulo. Después acá en el autónomo hay argentino prácticamente por donde ves. Se estima que debe haber alrededor de 15 mil argentinos, una locura”.

Consultado acerca de su relación con la F1, aclaró que la siguen desde hace años, a diferencia de muchos que empezaron a seguir de cerca de la competencia a partir de la incorporación del argentino. “Somos de los locos que hace años que se levantan temprano a ver la Fórmula Uno, no somos los de último momento. Ya en pandemia nos levantábamos temprano y nos juntábamos todos en una casa para poder ver la carrera todos juntos”, reveló.

Por último, y respecto a cómo sigue la agenda, y a si van a estar participando del banderazo que se organizó, dijo: “Ahora lo que viene son las pruebas libres y a la tarde va a ser la clasificación para la carrera sprint de mañana. Hoy va a ser medio tranquilo, cerca de las 6 de la tarde calculo que ya vamos a estar volviendo. Lo fuerte viene mañana, que va a ser todo el día acá con la carrera sprint".

"Y después a las 8 de la noche vamos a hacer un banderazo todos los argentinos en un parque de Sao Paulo, para no cortar ninguna calle, para que no haya ningún inconveniente con la Policía, queremos que sea todo lo más tranquilo posible y lo podamos festejar todos”, cerró.