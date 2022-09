Joaquín Andreggen Actis, cumplió ayer 15 años y recibió varias sorpresas. Integrantes del grupo Low Style San Francisco, apasionados de los autos y las motos tuneadas, realizaron una caravana por la cuadra de su casa y le llevaron un valioso regalo, una potencia para sumar a su equipo de sonido y de esta manera finalizar con la transformación de una bicicleta, la primera de muchas que vendrán.

Cabe recordar, que de pequeño Joaquín fue diagnosticado con un leve retraso madurativo y batalló contra distintas afecciones de salud, pero con el apoyo de su familia y la ayuda de distintos equipos de profesionales en la actualidad lleva una vida prácticamente normal.

El rodado ahora tuneado a gusto propio del adolescente, lo había conseguido gracias a Yanina Andrada, su docente de educación especial que lo acompaña desde hace un año y quien le regaló una bicicleta playera que, si bien no le sobraba a su familia, lo hizo con la intención de ayudar al adolescente.

Gracias a una rifa organizada por su familia, el adolescente logró comprar gran parte del equipo de audio para instalar en su rodado, con el regalo recibido anoche, la bicicleta quedó lista para las calles.

“Desde chiquito me gusta armar y desarmar cosas. Desde el año pasado estaba buscando una bicicleta para modificarla. Cuando Yanina me la regaló me puse a desarmarla, la despinté, hice algunos cortes, mi padrastro me ayudó un poco para darle la forma final”, había contado a El Periódico.

A su trabajo Joaquín lo bautizó con una calcomanía con la inscripción “Estilo propio” con la que se siente identificado. Satisfecho con el resultado, el joven ya piensa a futuro: “Me gustaría hacer lo mismo con una moto o un auto, me encanta modificar cosas, el tuning y poder agregarle sonido”, destacó.

Ahora ya con sonido instalado en su bicicleta, el adolescente podrá recorrer las calles con mucha música, pero además, esperamos que se trate del primer proyecto de muchos.