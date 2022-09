El proyecto de “Las Paredes Hablan” ha llenado de colores muchos espacios de la ciudad y sacó a la luz obras urbanas de diversos artistas de San Francisco. Una de ellas es “Humanal II”, el mural que recientemente terminó Purpulem en la pared lateral del edificio de AMOS.

Cuando comenzaron las reuniones Lucas Abrate señaló este lugar como uno de los claves para que tengan una nueva pintura, por el significado que había tenido en su momento y eso era independiente de quien lo realizara.

“En las primeras reuniones para decidir dónde intervenir, yo tiré esta pared entre un montón más. No para hacerla yo, pero sí para hacer una reinterpretación del ‘Humanal’ que estuvo acá y se pintó en el ’87 y aprovechar esa pared”, dijo el artista a El Periódico. La elección también trajo a debate cómo trabajar el lugar porque allí hay una nutrida forestación, además de ese gran espacio.

Lucas describió las bases que siguió para realizar este trabajo tan especial y original: “Pasó el proyecto y me dijeron de hacer esta pared, acá estoy, retomé el Humanal II. No conseguí ningún registro fotográfico de lo que se pintó, pero me acuerdo de cómo eran las líneas y lo hice de una manera ‘Purpulenesca’…”.

Lógicamente es una reinterpretación y Abrate supo ponerle aditamentos para actualizarlo, teniendo en cuenta “todo lo que pasó después del primer ‘Humanal’ en cuanto a tiempo y la pandemia”, pero también es un homenaje a los antepasados, a los artistas que estuvieron en la ciudad.

El primer “Humanal”

Para comprender el significado de la obra en que se basó Lucas hay que remontarse a 1987 cuando comenzó a trazarse lo que sería el “Humanal” original. Se trató de un trabajo que no muchos recuerdan de quien era la autoría, pero sí lo imponente que resultaba, más aún si se pone en contexto que en aquel entonces no era habitual que hubiera murales.

Ese mural grande y sobresaliente sobrevivió muchos años hasta que un día se blanqueó la pared y los trazos originales se perdieron para siempre porque como dijo Purpulem no halló rastros de lo que fue.

Si hay alguien ligado al arte y las políticas municipales respecto al tema es el arquitecto y ex director de Cultura municipal, Oscar Cornaglia, quien tras ser consultado develó el misterio sobre la autoría de ese trabajo.

El artista y discípulo del célebre Miguel Pablo Borgarello afirmó al respecto que “esa obra fue realizada por un grupo alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) y en su momento la municipalidad contrató al artista Oscar Aguirre (profesor de ese lugar) para que realice el mantenimiento del mural”.

Paleta de colores

Abrate también reflexionó sobre el desarrollo que viene teniendo el sello de “Las paredes hablan” y consideró que “el proyecto es genial” y “no podría oponerse a algo así” como artista.

En este sentido profundizó sobre los anhelos que se ven materializados en esta iniciativa: “Es un milagro, somos muchos los que venimos hace mucho tiempo tratando de que el laburo sea valorado. Todo eso en el marco del proyecto se cumple y está quedando hermoso”.

La misma pregunta respondió Cornaglia quien sostuvo que “en el marco de esta propuesta hay trabajos muy agradables” para observar. Aunque “preferiría” que se realizaran concursos para darle más lugar al talento local y regional.

“Antes de realizarse un mural debería hacerse un concurso priorizando a los locales y no hacer contratos con los foráneos y hacen que el arte se convierta en un negocio. Cuando fui director de Cultura en el ’83 hice varios concursos para murales, no eran grandes como los de ahora. Por eso creo que el municipio debería llamar a concurso”, puntualizó.

Lo cierto es que ahí en ese rincón donde una vez decía “Humanal. San Francisco. ‘87” ahora con el pasto bien corto se puede leer "Purpulem. Humanal II. Quo vadis” (expresión latina que significa "¿Adónde vas?").