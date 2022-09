Con interesantes disertaciones, conmemoraron el Día de la Industria

Este jueves se concretaron en la Tecnoteca diversas disertaciones correspondientes al Día de la Industria, una actividad que estaba prevista para el 2 de septiembre, día en que se conmemora a este rubro, pero fue suspendida por el feriado nacional decretado por el presidente de la nación.

Los disertantes fueron Roberto Macchieraldo, presidente de Macoser S.A., quien se encargó de hablar sobre la génesis y la evolución de la industria en la ciudad; Carlos Barbero, gerente comercial de Barbero S.A., el cual disertó sobre industrias familiares; y Ariel Poli, gerente general de la empresa Gatti S.A., que habló sobre la situación actual de las industrias.

Del evento formaron parte autoridades municipales, entre ellas el intendente de la ciudad, Damián Bernarte; el secretario de Desarrollo Económico y Educativo, Marcelo Moreno; y el director general de dicha área, Andrés Manías; y empresarios de San Francisco.

En ese marco, Bernarte manifestó: “Hoy nos encontramos frente a quienes, de diferentes maneras, fueron los que forjaron y continúan forjando nuestra ciudad”.

“El espíritu emprendedor, activo, enérgico y decidido de los habitantes de estas tierras fue, sin dudas, uno de los puntos fundamentales para el funcionamiento de las industrias y fábricas en San Francisco”, continuó.

Sobre el desarrollo industrial en la ciudad, expresó: “A 136 años de su fundación, San Francisco cuenta con el Parque Industrial PYME más grande del interior del país y con un gran número de empresas y fábricas emplazadas en todo el ejido urbano, que convierten a la ciudad en una de las más potentes y desarrolladas del país”.

Para finalizar, el mandatario concluyó que “desde el lugar que me toca ocupar como intendente, pero fundamentalmente como ciudadano, no me queda más que agradecer a todos los que tomaron aquel legado y con vocación emprendedora continúan cimentado las potencialidades de nuestra localidad, a quienes apostaron y apuestan por el desarrollo y el progreso de San Francisco”.