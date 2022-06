Hobey Salvático: "Es un orgullo saber que hay gente capacitada para seguir al frente de Bomberos"

El próximo sábado 4 de junio se desarrollará un importante acto en Bomberos Voluntarios de San Francisco donde se realizará el pase de mando del actual jefe del cuerpo activo, Hobey Salvático, al segundo jefe, Diego Gaetán, por lo que se vivirá un momento de emotividad para toda la comunidad bomberil.

Previo a su retiro oficial, Salvático visitó El Periódico Radio FM 97.1 para repasar su trayectoria y la experiencia durante los 35 años al servicio de la comunidad.

"Cuando pongo en la balanza todos estos años de trabajo en la institución, siempre fueron más las satisfacciones que los sacrificios", comentó el jefe de Bomberos, quien además es secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Francisco.

-¿Son días importantes estos que estás viviendo?

Sí, muy importantes. Si bien no tengo la particularidad de recordar cosas, pero estos días la gente y los medios me hacen ciertas preguntas y empiezo a recordar momentos del pasado.

-¿Lo tenían previsto?

Si bien no lo tenía programado, estaba previsto para el año que viene porque se cumplen de forma efectiva 35 años de trayectoria pero tengo un año más de preparación en el cuartel. Pero se fueron dando ciertas circunstancias y otras ocupaciones que tengo que hacen muy difícil que uno pueda ocupar el cargo como quiero. Por eso pensé en dar un paso al costado para darle la posibilidad a la gente joven que viene porque se lo merecen.

-Ya estaba programado...

No es que de un día para otro dije me voy. Sino que con Diego (Gaetán) lo vengo charlando hace varios meses. Sí esto iba a ser un peso para él me iba a quedar un tiempo más, pero coincidimos que no. Es una transición normal que históricamente en Bomberos no se había dado.

-35 años al servicio de la comunidad, es una forma de vida.

-¿Estás conforme con la carrera que hiciste?

Estoy muy contento con lo que pude hacer en Bomberos, a pesar de la sensación rara de tener que dejar de hacer lo que nos moviliza, que es estar en la parte activa. Fueron muchos años sabiendo que tenés que estar pendiente de lo que pasa y responder desde la institución, y más siendo la cabeza del cuartel para que este sistema trabaje.

-¿Qué te llevo a tomar la decisión de retirarte?

Hay momentos que te van marcando. Desde levantarse a la madrugada y que sea un peso. A la edad que uno tiene se hace más difícil y son todas cosas que la misma cabeza y el cuerpo lo hace sentir y da señales.

La responsabilidad de estar 35 años pendiente de la alarma

Los bomberos están gran parte del día, la semana, el mes y el año pendientes de la alarma de emergencia. No importa el momento, el lugar ni el tiempo, allí deben estar. Esta responsabilidad máxima estuvo en la piel de Hobey Salvático durante 35 años de su vida.

-¿Cómo fue vivir con la responsabilidad de estar pendiente de la emergencia?

Es una carga y muchas veces una carga emocional. Hay que enfrentar distintas situaciones y uno en la parte exterior muchas veces no lo expresamos. Pero hay golpes de algunos siniestros que van dejando marcas y con el correr de los años eso se hace más difícil y dolorosos.

-¿Es una actividad apasionante?

Es una actividad que si una la ama, te lleva toda la vida y todo el tiempo. No es compatible con otras actividades y es necesaria la rotación.

Los inicios y momentos duros

Trabajar tantos años en Bomberos le dieron a Hobey una gran experiencia en diferentes situaciones. Desde los primeros años estando pendiente todos los días del año de la guardia nocturna hasta grandes temporales que lo marcaron en su carrera.

-¿Quién te metió en Bomberos?

Fui de la mano de un amigo de la infancia que me llevó cuando se cumplieron los 50 años de la institución. Fabio Burgos me llevó, hoy no está viviendo en la ciudad pero trabajó en diferentes lugares.

-¿La familia cómo acompaña?

La familia es sostén para podamos estar en Bomberos. Desde mi padre que me aguantaba para dejar la panadería, hasta mi mujer e hijos que siempre me acompañaron sin decirme absolutamente nada. La familia está acostumbrada a que salgamos a la madrugada o en cualquier momento por un siniestro.

-¿Te tocó golpes duros?

Sí. En los primeros años vivía en uno de los chalecitos de bomberos y éramos los encargados durante todo el año de estar a cargo de la guardia. De noche muchas veces se más difícil, incluso en la oscuridad muchas veces tenés que entrar a un lugar y da sensación de miedo.

-¿Alguna anécdota fuerte?

Un siniestro importante fue en los primeros años en el supermercado Gato Negro que estaba por Bv. 9 de Julio en la década del 80'. También en los accidentes donde nos tocó dialogar con las personas que están en estado crítico y no llegamos a retirarlos. Al igual en los siniestros donde hubo pérdidas humanas, incluso criaturas. Son momentos muy difícil de superarlo.

Lo que viene

La vida del jefe del cuerpo activo cambiará de ahora en más, no será más parte de la sección activa. Sin embargo continuará ligado a la institución desde otras áreas.

"Bomberos es una institución importante donde se pregona el trabajo en equipo. Poder dejar Bomberos y saber que hay gente que sigue es una satisfacción muy grande", destacó.

En esta línea, sostuvo que siempre quiso que la institución no sufra la ausencia de una persona cuando se retira. "La persona no es imprescindible", indicó.

"En estos seis años de jefe las veces que tuvimos un gran siniestro hemos trabajado de la mejor forma posible. Recuerdo el incendio en la fábrica Frontera Living, o la búsqueda del médico Casermeiro, y los dos vientos grandes que tuvimos en San Francisco", manifestó Salvático.

También el jefe saliente, expresó: "Es un orgullo que pudimos incorporar a las mujeres al cuartel activo mientras yo estaba como jefe. Eso es una satisfacción muy grande y las mujeres trabajan a la par de cualquier hombre. Hay muchas chicas que se destacan en las calificaciones".

Por último, Hobey Salvático, remarcó que seguirá colaborando desde la comisión directiva o asesorando al cuartel a partir de su experiencia. "Siempre me gustó la parte de deporte y uno lo deja de lado por la actividad de Bomberos. Mi deuda pendiente es la bicicleta por lo que me gustaría viajar para recorrer distintas partes en bici. También dedicarme a la huerta que tengo y la disfruto mucho", comentó.