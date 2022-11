Habló un vecino que también participó en el rescate de abuelos en el geriátrico incendiado

El trabajo de un grupo de vecinos fue fundamental para rescatar con vida a nueve adultos mayores que se encontraban alojados en un geriátrico de Dominga Cullen al 300 que este lunes se incedió.

Uno de ellos fue Roberto Alberti, que en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 narró cómo vivió ese momento.

El vecino contó que tomó conocimiento de lo ocurrido mientras almorzaba con su familia, y que sin dudarlo se dirigió hasta el lugar para intentar ayudar. Con el dato de que el hogar de ancianos contaba con un pasillo que daba a Ituzaingó, tiró la puerta abajo y comenzó a rescatar a los abuelos.

"Me encuentro con dos abuelitos en el patio, tirados en el piso, atrás mío entró mi novia que los agarró y los empezó a llevar a la garita del frente. A todo esto yo ya me habían mandado, ni me tapé la cara, todo estaba oscuro, no se veía nada entre el humo y que no había ninguna luz de emergencia", contó.

A mitad de camino se encontró con la empleada del geriátrico, que traía a una abuela caminando, aunque a ritmo muy lento, explicó. Tras ayudarla a llevarla hasta el patio, siguió con su trabajo: "Tomé aire y me mandé de vuelta porque me había dicho que eran nueve abuelos".

Tras ello, ayudó a sacar a algunos abuelos más, para lo cual destacó el trabajo de la familia Bermúdez y de los demás vecinos que ayudaron, y tuvo que quedarse afuera para poder recuperarse.

"No podía ni respirar. En todo este ida y vuelta habremos estado 15 minutos respirando mal. En esos momentos te salen fuerzas de donde sea, recuerdo que después ya me quedé en el piso porque no podía respirar", recordó.

Sobre el final, destacó que familiares de algunos abuelos rescatados les agradecieron el gesto.