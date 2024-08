El cantante Guillermo Benitez, oriundo de María Juana pero radicado en San Francisco desde hace varios años, lanzó el videoclip de Micelios, su nuevo tema junto a Ricardo “Wado” Ferreyra, un reconocido compositor que escribió temas para grandes artistas como por ejemplo Jorge Rojas, Los Tekis o Facundo Toro.

En La Mañana de El Periódico, el exparticipante de La Voz Argentina se refirió a este nuevo lanzamiento a la vez que contó otras de sus novedades en la música.

“Fue muy particular cómo se dio, porque es una letra yo escribí hace aproximadamente un año y medio o dos años, se la fui pasando a mis compañeros de la banda con los que siempre compongo como para que le pongan música. Yo lo tenía pensado ya como una samba romántica. Y no me cerraba la melodía que ellos me proponían”, comenzó.

“Entonces le hablé a un gran amigo que conozco hace mucho tiempo, Wado Ferreyra. Y digo, bueno, en una de esas me lleva al apunte. Se la pasé y creo que a la media hora me hizo una videollamada diciendo ‘hermano quedó un sambón, escuchalo y después haceme una videollamada vos a mí’”, siguió.

Según Benitez, la canción le puso “los pelos de punta”: “Ni lo dudamos. De ahí nomás fue tanto el entusiasmo que tuvimos que desde que él me pasó el video cantándola no pasó un mes y medio que ya la teníamos grabada. Fue súper satisfactorio”.

El videoclip fue grabado en el estudio “Anacarolina”. Cuenta con letra de Guillermo Benitez y música de Ricardo "Wado" Ferreyra. Fue filmado y editado por Gastón Stisin. Cuenta con la dirección y la producción de Claudio Pacheco y la técnica, grabación, mezcla y mastering de Gustavo Nazar. En batería y bombo estuvo Pedro Pacheco, en bandoneón Enzo Vergara, en violines José Rajal y en guitarra y bajo, Claudio Pacheco.

“Fue una inversión que da gusto, te das cuenta que es una verdadera inversión cuando ves el resultado final. Son súper profesionales y te tratan espectacular. En ese estudio graban los de primera, por así decirlo, como Jean Carlos o Eugenia Quevedo de la música tropical o Lucio Rojas del folklore. Ahora está grabando Nati Pastorutti. Es un estudio profesional. Nos trataron como reyes. Así que quedé muy contento por esa experiencia también”, detalló.

Respecto a la letra de la canción, Benítez explicó su significado: “Desconocía lo que era un micelio, lo leí en un libro y me pareció interesante. De manera rápida, son hifas de unos hongos que interconectan por abajo de la tierra a los árboles o a los diferentes seres vivos de un bosque. Cuando un árbol se está muriendo, entre todos los otros árboles le pasan diferentes tipos de energías para que vuelva a levantar de alguna manera”.

“Entonces yo al leer esto pensé que era interesante para hacer una analogía entre una pareja que se rompió, uno de los dos la está pasando muy mal, y le pide al otro que por favor le envíe esas energías para seguir adelante o que la corte de una vez entonces cada cual sigue su camino. Y haciendo esa analogía salió Micelios”, agregó.

El material ya está disponible en las redes sociales (Facebook, Guillermo Benitez; Instagram, @guille_benitezz; y YouTube, Guille Benitez). Próximamente también estará en plataformas como Spotify, Deezer, ITunes, Apple Music, entre otras más.