Mientras continúan realizándose los certificados escolares en los distintos dispensarios de San Francisco y a una semana del regreso a las aulas, el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino analizó la situación sanitaria en San Francisco y comentó que el panorama “es óptimo”.

“Hoy el panorama general es muy bueno, se toma como referencia la cantidad de hisopados y de casos positivos, cuando tenés menos del 10 por ciento de la cantidad de hisopados positivos estamos hablando que la pandemia está controlada. Teniendo 10 o 12 casos por día en la ciudad te puedo decir que el panorama es óptimo, el inicio de clases tiene que ser normal”, le dijo el funcionario a El Periódico.

En relación al protocolo para las clases admitió que no habrá burbujas, “lo que se maneja es que si hay algún niño o niña pueda dar positivo en algún test se lo va a aislar solamente a ese pequeño, no vamos a tener, como antes, que aislar al restos de los compañeros”, sostuvo y agregó: “Es muy bueno tener una gran población de 3 a 11 años vacunados, tenemos que seguir insistiendo con aquellos chicos que no se pudieron vacunar porque había algunos padres que no confiaban en la vacuna. También hay que decirles que va a haber otras opciones para aquellos grupos que no han querido esa vacuna pero quieren inocular a sus hijos”.

En este sentido confirmó que el país ha comprado dosis pediátricas de vacunas Pfizer, que pronto llegarán a San Francisco.

“Quiero creer que este año atravesaremos una pseudonormalidad, desde la Secretaría de Salud todas las acciones se piensan sin pandemia, sabemos que nos tenemos que cuidar, que hay protocolos que todavía respetar, pero estamos pensando en volver en una normalidad”, comentó Giacomino.

Por último, el responsable de la salud municipal alentó a continuar con los esquemas de vacunación anti Covid: “Si hoy miramos al norte del mundo no tenemos otra variante de coronavirus aunque puede haber una subclase de ómicron, pero ante esto lo único que nos dio resultado fue la vacuna. Si nosotros tenemos a la población vacunada y San Francisco es una ciudad donde se han dado muchas respuestas, sabemos que vamos a seguir teniendo casos, pero las posibilidades de mayor índice de mortalidad son cada vez más bajas por ende, si no aparece nada nuevo que desorganice el sistema de salud, pensamos en una San Francisco sin Covid”, cerró.