Fundación Infantia, entidad que asiste a mamás adolescentes que están embarazadas o que ya tienen a sus niños, encaró el 2024 con buenas expectativas. Y es que están a pocos días de comenzar sus actividades habituales y ya le pusieron fecha a la primera feria americana del año: será este sábado 9 de marzo de 9 a 15 en Avellaneda 255. Podrá encontrarse ropa de segunda mano, calzado, artículos del hogar, juguetes y accesorios.

En La Mañana de El Periódico, la presidenta Vanesa Forti y una de las integrantes del Consejo de Administración, Elsa Combina, se refieren a este evento y al presente de la entidad, que además cuenta con nueva comisión y equipo técnico.

“Este año está lleno de cambios. El año pasado festejamos 20 años, renovarse es vivir, entonces también festejamos agregando más gente, y sobre todo gente joven, gente nueva. Se agregó gente a la comisión, sigo siendo la presidenta pero hay personas nuevas que vienen a aportar lo que saben, vienen a aprender, vienen a colaborar, estamos felices de recibirlas”, comenzó Forti.

La presidenta también contó que en estos cambios, también se tres sumaron profesionales al equipo técnico que trabaja en la fundación: dos licenciadas en Trabajo Social y una licenciada en Psicología.

“Estamos contentos, es un desafío, todos tenemos que aprender, todos tenemos que trabajar juntos, ver cambios, modificar, agregar, pero toda la gente que pertenece a Infantia siempre está predispuesta para eso, le gusta lo que hace, pone alma, corazón y vida”, sumó.

A su vez, Combina agregó: “Todas las mamás que vienen a Infantia, las mamis, como les decimos nosotros, vienen con sus hijos, porque de eso también se trata, de trabajar esa relación madre e hijo. Primero, porque es sumamente importante, y segundo, porque muchas veces no tienen donde ni con quién dejarlos”.

Vale mencionar que este febrero se esperan cuatro nacimientos. “Son bebés que van juntos con las mamás, entonces hay que hacer un trabajo desde ese momento, más allá del que se hace desde el embarazo”.

Este año, contó Combina, hay un programa dedicado no solamente a cuidar los niños sino a hacer un trabajo de estimulación y de aprendizaje para las mamis: “En el período de apego, en ese primer período de crianza. Podría decir que ese programa se podría llamar Crianza porque hay situaciones que familiarmente se van pasando de generación en generación y no se revisan, no se renuevan. La Fundación es eso. Siempre decimos que cuidar el embarazo adolescente y la maternidad o la paternidad adolescente no es solamente dar los pañales, un ajuar o una colchita, que son necesarias, pero es otra cosa muchísimo más importante”.

Consultadas acerca de cómo creen que impactará la situación económica al trabajo, Combina dijo: “Son años difíciles. Van a haber muchos recortes. Nos impacta a nosotros, imaginate en situaciones de vulnerabilidad social”.

Talleres

Forti adelantó que el primer encuentro del año con las mamás será dentro de unos quince o veinte días y que servirá para delinear los talleres a implementar.

“Dos mamis tuvieron su bebé y fueron acompañadas en ese momento. Pero ahora nos vamos a reencontrar. El primero es un taller de juegos para encontrarnos, para preguntarnos cómo estuvimos, los cuidados que tuvimos. Ahí les preguntamos si durante este tiempo fueron viendo algún taller. Más o menos ya están destinados dos talleres. Un taller es de costura y el otro es de manualidades de todo tipo. Pero si ellas en algún momento nos dicen que les gustaría algún otro, nos amoldamos”, explicó la presidenta.

“A lo mejor a alguna le gusta cocinar, tiene los medios y con eso hace un emprendimiento. Ya vimos a otras mamás que hicieron un emprendimiento con la cocina. Las vemos muy animadas”, añadió.

Y continuó: “Todas las mamis están más o menos en la misma situación. Entonces cuando ven que las demás mamás están logrando cosas importantes se animan. Y resulta que al final vos no haces más que felicitarlas porque no podés creer lo prolijas que son, las cosas lindas que hicieron. Siempre hacemos hincapié en que nosotros les enseñamos a defenderse, para que puedan progresar y salir adelante”.

Feria americana

Este sábado 9 de marzo, Fundación Infantia llevará a cabo una nueva feria americana, una actividad más de las tantas que realizan durante todo el año para seguir funcionando.

La feria será de 9 a 15 en Avellaneda 255 donde se podrá conseguir ropa de segunda mano, calzados, accesorios, juguetes y artículos del hogar, entre otras cosas.

Con frecuencia se realizan estos eventos para renovar el roperito que formaron a partir de donaciones de la comunidad, pero también para recaudar fondos que les permiten seguir sosteniendo sus talleres y pagar gastos fijos.

Cabe recordar que todas las donaciones que les llegan son destinadas a las mamás que asisten a la institución y sus niños.

El sobrante, o la ropa que no les va, suele utilizarse en el taller de costura o bien se utiliza para las ferias.