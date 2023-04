El programa provincial “Tu Casa, Tu Escritura” avanza en cada punto de Córdoba para que más vecinas y vecinos se conviertan en propietarios de sus viviendas. Esta semana, fueron familias de los barrios La Milka y Parque de San Francisco, las que firmaron sus escrituras, según informó el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar. De esta manera, a partir de ahora, se procederá a la inscripción en el Registro General de la Propiedad y el trámite quedará finalizado.

Desde hace varios años, en Córdoba está en marcha esta política pública que impulsa la regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular. Está destinada a acompañar a quienes no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten hacer frente al gasto de una escritura traslativa de dominio.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure explicó que con este paso las familias conseguirán tranquilidad sobre las inversiones que hicieron en los inmuebles, y sabrán que lo pueden legar a sus hijos y tomar créditos. Además, que salgan ya con el régimen de vivienda – bien de familia- significa que “nadie se las puede embargar o quitar, y es una garantía, por su presente y por el futuro”.

En este sentido, resaltó también: “Con este programa ya hemos llegado a 75 localidades, trabajando conjuntamente con los municipios, y entregado más de 18.000 títulos de propiedad gratuitos”.

Miles de sueños cumplidos

Tu Casa Tu Escritura está presente desde el primer momento: a partir del inicio con la mensura, la aprobación de planos e incluso con la Oficina Móvil, que recorre los barrios para confeccionar informes y recolectar documentación.

Nélida es una de las miles de cordobesas que vivió todo este proceso hasta tener su título de propiedad. “Por fin–dijo- llegué. Puedo decir que esto es mío y me siento muy feliz”. Como ella, Elías compartió la misma alegría al comentar que “tener la escritura es todo porque te hace dueño”. Y tantas y tantos vecinos más de distintos puntos de la provincia.

Esta iniciativa hoy forma parte de un plan integral provincial que brinda respuestas concretas al déficit habitacional: desde la obtención del lote, la construcción de la vivienda, ampliaciones y refacciones, escrituración y urbanizaciones de barrios completos.