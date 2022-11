En la última semana los vecinos de Frontera hicieron oír sus reclamos por la falta de agua en sus viviendas en períodos prolongados, lo cual ante las altas temperaturas que se registran se agravó aun más.

Dada esta situación los concejales Juan Manuel Pastore y Nicolás Palomeque pidieron un nuevo informe para conocer el estado y funcionamiento de la cisterna con que cuenta la ciudad. “Los vecinos están cansados porque no se puede vivir sin agua. No podemos pretender que se solucione de un día para el otro, pero hace muchos años no se toma una medida, antes eran barrios ahora la situación es general”, afirmaron en La Mañana de El Periódico 97.1.

Asimismo, los ediles recordaron que no es la primera vez que reclaman por esta temática u otras similares como el funcionamiento de los medidores.

“Hemos pedido un informe sobre el estado de la cisterna para dar una solución porque no se puede vivir sin agua. Lo que vemos también es que tampoco hay otra propuesta por parte de la intendenta (Victoria) Civalero superadora de la nuestra para responder a esta necesidad”, comentaron.

En general, consideraron que esto se debe a disputas partidarias: “Este es un problema donde tenemos que dejar de lado las cuestiones ideológicas y entender que los proyectos presentados con Juan son testimonios de vecinos puntuales o del sector”.