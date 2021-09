Le dictaron la prisión preventiva a una falsa médica de la localidad santafesina de Esperanza, quien está imputada por el "ejercicio ilegal de la medicina" y "estafa" no solo en esa ciudad sino también en las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Se trata de Natalia Huri De Simeone (42), quien se desempeñó además en una clínica de la ciudad de Morteros, en el departamento San Justo.

En los tribunales de Santa Fe, la jueza penal Susana Luna, ordenó mediante una medida cautelar que Huri De Simeone permanezca alojada en un establecimiento carcelario hasta tanto la causa se resuelva.

Los cargos que ostenta son haber cubierto guardias en el servicio de emergencias BEM y en el hospital de Esperanza durante los días 1, 8, 11, 12, 13 y 15 de septiembre. Durante esas jornadas, la mujer atendió al menos a treinta pacientes, realizó diagnósticos y hasta recetó medicación. Además, emitió factura tipo C para cobrar sus haberes y utilizó un sello con una matrícula perteneciente a una médica neuróloga.

En Morteros también

José Nayi, directivo de la clínica San José de Morteros donde la falsa médica atendió algunas guardias, expresó su indignación por sentirse engañado por esta mujer.

“El contacto con esta mujer fue personal, estaba ejerciendo como médica en otro lugar, y ella se ofrece para hacer guardias (en Morteros). A partir de esto la invito a que se llegue a nuestra institución y efectivamente hizo guardias en la clínica”, reconoció Nayi en diálogo con Radio República.

El médico y directivo explicó que desde un primer momento se le pidió a Huri De Simeone la constancia del título y el seguro de mala praxis, señalando luego: “En la primera guardia no trajo las constancias y adujo que se las había olvidado. En ese momento nos pidió disculpas, pero traía sellos y todos los implementos propios de cualquier médico”, dijo.

Nayi agregó que los médicos de guardia que toman siempre están supervisados por la institución médica y que atienden “más que nada el servicio externo porque lo que es internado lo manejamos los médicos del staff de la Clínica San José. En ese sentido desde el punto de vista de la atención no percatamos nada raro, más allá de que fueron dos o tres fines de semana”, argumentó.

Luego, el directivo reconoció que le advirtieron a la mujer que si no nos traía la constancia del título y el seguro de mala praxis no la podían seguir contratando: “Se excusó de volver por problemas personales y pasado el tiempo nos enteramos por la prensa que presuntamente esta mujer no estaba habilitada”, precisó Nayi, quien aclaró que el directorio de la clínica vivió “muy mal toda esta situación” al sentirse estafados.

Preocupación en el Consejo de Médicos

El médico sanfrancisqueño Mario Vignolo, miembro del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, sostuvo que es “preocupante” que se den estos casos de ejercicio ilegal de la medicina y pidió a centros de salud, instituciones y municipios que al momento de tomar un médico consulte al Consejo para saber si están en regla o no.

“Estamos frente a un delito porque se usurpa un título y medican, que es lo más grave y la gente confía. Si hay sospechas hay que consultar al Consejo para saber si la matrícula es correcta, si está vigente y si ese médico no tiene sanciones”, advirtió Vignolo a El Periódico.

El psiquiatra y forense contó que el año pasado hubo al menos tres casos de este tipo detectados en la actividad pública: “Si el Consejo se entera lo denuncia directamente, pero lo ideal es que se consulte antes de dar trabajo. Sobre todo, en las emergencias hay necesidades de médicos, en San Francisco vienen muchos de afuera y existe un convenio con Santa Fe, entonces hay datos cruzados”, indicó.

Vignolo informó que los falsos médicos suelen usar matrículas de profesionales muertos o de aquellos que ya la dieron de baja. También aclaró que por este motivo, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba decidió en los últimos años rematricular a sus profesionales para detectar a quienes ejercen ilegalmente la medicina.