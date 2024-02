Falleció Gayetano Mazzurco, peluquero de todas las épocas de San Francisco

En la tarde del último martes 13 de febrero falleció el histórico peluquero sanfrancisqueño Gayetano Mazzurco, quien tenía 101 años. Fue un reconocido trabajador del rubro en la ciudad y hasta hace apenas unos años todavía se lo podía ver cortando cabelleras en su local de calle General Paz 131, a metros del bulevar 9 de Julio.

En una entrevista con este medio cuando estaba a punto de cumplir 94 años y seguía trabajando en su peluquería, contó que había comenzado a trabajar a los 12 años y que no se cansaba de ir a su negocio todos los días, sino que eso lo entretenía.

“El médico me dice que voy a llegar a los 100 años”, decía por entonces. Y tuvo razón. “A los viejos no los quieren pero el viejo es el que sabe por la experiencia. Yo hago lo que me pide el cliente, yo trabajo igual que los demás”, afirmaba.

Gayetano contó que en sus mejores épocas llegó a realizar 45 cortes de cabello diarios y trabajaba hasta las 12 de la noche.

Colgó las tijeras y dejó la actividad recién en 2020, con 97 años.

Cambios

Don Gayetano relató que aprendió el oficio por su padre, quien tenía peluquería. No quería ir a la escuela por lo que no le quedó otra que ponerse a trabajar. Siempre trabajó con hombres, aunque sabe que si hubiese atendido a mujeres el negocio le hubiese rendido más: “Ellas van más seguido a cortarse, teñirse o peinarse”, decía.

Al hombre de antes lo definía como “detallista” porque cada sábado o 15 días le cortaba el cabello a sus clientes. “Ahora te aparecen cada tantos meses, todo peludos, que quieren que le deje cortito el cabello”, explicaba.