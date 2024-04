El programa “Precios Ciudadanos” sumará carne a su oferta en San Francisco

La queja del peluquero Fabio Cuggini por la factura de la luz: "Así nos fundimos" El peluquero, que apoyó fervientemente a Milei en su campaña, criticó la política económica del Gobierno nacional y pidió que no maten a las pymes. "No nos dan los números. No podés hacer un ajuste reventando a los jubilados", cuestionó.