En medio del fuerte aumento de tarifas que lleva adelante el Gobierno nacional, el reconocido peluquero Fabio Cuggini, quien apoyó fervientemente en campaña al ahora presidente Javier Milei, mostró su malestar por la factura de luz de casi medio millón de pesos que le llegó a su comercio. “La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, escribió.

Cuggini, quien apoyó públicamente a Milei e incluso intentó candidatearse por el espacio que Milei y José Luis Espert compartían en las elecciones legislativas del 2021, criticó duramente el incremento en la tarifa de la energía luego de recibir una boleta por $471.000 por el consumo de marzo.

Además, contó que llegó a tener 22 empleados y hoy trabaja con “cuatro o cinco colaboradores”.

“Así nos fundimos las pymes! Me llegó la nueva factura de luz! La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien! $498.000 más retroactivo de $78.700 = $576.700.. FIN...”, expresó en su cuenta de la red social “X”, dando cuenta del malestar por el valor que deberá pagar en las próximas semanas.

El peluquero explotó a raíz del valor que recibió en la boleta de marzo de la empresa Edesur y por primera vez mostró su disconformidad con el gobierno de Milei, a quien apoyó en distintas oportunidades, la última de cara al balotaje de noviembre frente a Sergio Massa.

Las críticas de Cuggini por el gran aumento en la luz, que obedece a la quita de subsidios ordenada por Milei para los precios mayoristas en la energía, se sumaron a las de Alejandro Fantino, quien puso en duda la continuidad de su radio por una factura de casi cinco millones de pesos.

“No nos dan los números”

En diálogo con C5N, el peluquero y empresario pidió que no maten a los comercios con el ajuste y aclaró que "vamos a llegar a déficit cero sin un mango nadie". Asimismo, criticó la forma en que el Gobierno maneja el tema de la quita de subsidios en general ya que "no puede venir de un sopetón entendemos la crisis del país pero no la generamos los ciudadanos".

En diciembre el importe de la factura fue de $80.000, en enero de $120.000 y en febrero de $180.000: "Necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente" , afirmó.

"A nivel negocio si vamos a dar productividad para dar fuentes de laburo no podes matar a los comercios y a las PYMES", resaltó. Además remarcó que en un momento llegó a tener 22 empleados en su peluquería pero que en la actualidad mantiene a 4 o 5 colaboradores, que lo ayudan.