El Palacio Tampieri será museo y un nuevo espacio para eventos culturales

Con la pronta culminación de los trabajos en la terraza y las tareas en la fachada oeste del inmueble, sigue el proceso de restauración y puesta en valor del Palacio Tampieri. El lugar se transformará en museo, residencia de estado, pero también en un espacio para eventos culturales.

Se trata de la segunda y última fase de restauración, que se encuentra en proceso de ejecución, y que incluye básicamente la intervención de todo el edificio, tanto la parte exterior (fachada) como el interior del mismo a nivel estructural, el cual se fue deteriorando debido a los movimientos de la edificación ante la falta de fundación.

Para hablar del tema, visitan La Mañana de El Periódico el secretario de Infraestructura, Néstor Gómez, y Viviana Ruiz, arquitecta y parte del equipo. “El Palacio registraba en su base un hundimiento lo cual producía en su estructura una serie de grietas muy importantes y que si dejábamos avanzar esta situación el peligro de derrumbe era una cuestión seria. A partir de ahí desde la municipalidad en el intendente Damián Bernarte nos pusimos a trabajar y elegimos junto con el cuerpo de arquitectos de la municipalidad de San Francisco a los especialistas idóneos en la materia. Contratamos primero a lo que es el los arquitectos Zanni y Correa, especialistas en patología edilicia y en restauración de monumentos históricos y a partir de ahí un diagnóstico fue solucionar el problema del hundimiento”, comentó Gómez.

En ese sentido, Gómez explicó que se colocaron 108 micropilotes en forma vertical y 11 horizontalmente, lo que garantiza que el hundimiento ya no se iba a producir. Además se realizaron trabajos de impermeabilización del subsuelo. “La segunda etapa propiamente la restauración y puesta en valor. Ahora si ustedes pasan van a ver que están trabajando todo lo que es sobre la fachada de Echeverría -fachada oeste- y toda la fachada norte, ahí están trabajando con el revestimiento, restaurando todo el revoque sin piedra que tiene y todas las piezas como las balaustras, las cornisas, restaurando todas las partes faltantes y las que directamente están desgastadas, se fabrican unos moldes para hacer la copia fiel a lo que ya existe solamente en los casos que no se puede restaurar, en piezas que se han destruido totalmente. Es un trabajo bastante artesanal y muy puntual”, señaló Ruiz.

En tanto, Gómez destacó que la idea es que los trabajos estén terminados para fines de 2024.

La terraza. “Es un edificio aparte, tiene una belleza particular y no todos lo conocen, entonces la idea es que lo conozcan. La terraza está a dos metros de la balaustral que se ve y no se aprecia desde lejos; uno ve que se sumerge la torre, hay un ascensor y hay todas obras de cerámica, cuadritos que son imágenes de de Italia, se han representado distintos próceres históricos y la idea es que los ciudadanos lo conozcan y puedan participar”, comentó Ruiz.

Vitraux. “Es un techo corredizo que tiene el Palacio que permite la entrada de luz o aire por medio de este. Se restauró, va a funcionar para las tardecitas de calor y quienes estén recorriendo el museo van a poder observarlo”, indicó Gómez.

Museo y un nuevo espacio para eventos culturales

Por otro lado, el secretario de Infraestructura adelantó que el Palacio será aprovechado como museo y también como espacio cultural para eventos. “Va a ser un espacio de museo para la ciudad, pero también tenemos pensando darlo otro tipo de actividad también que no sea exclusivamente de museo y con el asesoramiento de estos especialistas en restauraciones la idea es poner un sonido moderno, alguna pantalla a los efectos de algún evento no tan concurrido como una presentación de un libro, uno de los ejemplos de eventos que se puede hacer ahí y n o solo para aquellas personas interesadas en la historia del Palacio Tampieri”, señaló Gómez.