El músico sanfrancisqueño Mauricio Griotti se despidió de la banda de Jorge Rojas

El músico sanfrancisqueño, pero radicado en Córdoba, Mauricio Griotti, vivió un momento muy especial en los últimos días: en una de las presentaciones de Jorge Rojas en el Gran Rex, a quien acompaña en el piano desde hace unos 14 años, se despidió de su banda. Fue por un tiempo y para poner en marcha proyectos personales que, por el trabajo que demanda ser el pianista de semejante artista venía postergando.

“Y así pasó un gran fin de semana lleno de emociones. Solo me queda agradecerles a todos por tanto cariño: al staff, fans, amigos, familia por todo este tiempo que compartimos. Muchos años pasaron recorriendo los más lindos escenarios de nuestro país llegando a lugares que jamás hubiera imaginado, y tocando con músicos maravillosos”, escribió en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

Además, continuó: “En el último show, cada nota que toqué fue un recuerdo, una sonrisa, una lágrima de felicidad. Tuve el privilegio de cerrar una gran etapa en uno de los teatros más emblemáticos del país y quedará grabado en mi retina y en mi corazón el teatro lleno gritando “Mauri no se va”. Gracias! Son hermosos!! Y es hermoso despedirse de esta manera, con tantos elogios y cariño. Gracias Jorge Rojas por tus cálidas y emocionantes palabras en el final del show, sos un artista increíble y fue un honor y un desafío acompañarte también. Nada más emocionante que todo lo que ocurrió esa noche: un regalo de la vida”.

En La Mañana de El Periódico, Griotti habló de ello y sostuvo que el fin de semana del 14 y 15 de octubre fue “bastante movilizador”. “Fue en un teatro muy importante de nuestro país, en plena calle Corrientes, con mucha gente amiga. Fue una hermosa despedida por lo que lleva tocar con un artista de nivel nacional y todo lo que eso trae atrás. Pero lo pasé bárbaro. Fue muy emotivo”, dijo.

Asimismo, señaló: “Reconozco que en varios momentos se me cayeron muchas lágrimas, sobre todo cuando (Jorge Rojas) me saluda, me agradece, pero durante las pruebas de sonido, mientras tocaba los temas , venían recuerdos, un montón de momentos vividos de gira, no hay forma de que a uno no lo conmueva después de tantos años, porque uno se despide bien de un trabajo”.

Griotti reflejó que se trata de un parate para poder empezara disfrutar de otras cosas: “Hace 14 años que estoy girando, 14 años que estoy viajando. Es un momento de decir ‘paremos un poco’ porque uno mira al alrededor, y pasaron muchas cosas en la vida paralela a las que quizás uno no les prestó atención por estar enfocado en la música, en la gira, en las producciones, y bueno, uno tiene que parar”.

Su trayectoria cuenta con varios años sobre los escenarios. Prácticamente desde sus 15 años, Griotti está encima de ellos, desde sus inicios en su San Francisco natal hasta su paso por Córdoba donde siguió su formación. Y nunca paró.

“Soy un agradecido y un bendecido en mi profesión. Pero llega un momento en que uno dice de parar porque ya es mucho. Simplemente fue eso, tomar la decisión de tomarme un año, dos, repensar las cosas, ver qué otras cosas hay para hacer, y relajar un poco” admitió el músico que hasta la llegada de la pandemia también fue productor del grupo cuartetero La Barra.

Lo más destacado

Sin dudas, cada presentación con Jorge Rojas fue especial. Para Griotti, los momentos que nunca olvidará son los que lo llevaron a escenarios imponentes, multitudinarios festivales: “Los grandes escenarios como Villa María, los grandes festivales que hay en el país durante el verano, Cosquín, Jesús María, todos esos anfiteatros repletos de gente escuchando y apreciando la música. Después viajes, viajes al exterior, ni hablar los teatros importantes de cada ciudad, haber tenido la oportunidad de tocar con directores y orquestas grosas del país y de afuera, producciones también, son muchas cosas”.

“Es mucho y es muy válida toda la experiencia que uno adquiere. En cuanto a eso, sobre todas las producciones, que son de nivel internacional, técnicamente son mucho más complejas y artísticamente hay que poner mucha responsabilidad también, para que todo fluya y esté a la altura de lo que se pretende hacer. Uno siguió estudiando, siguió buscando cosas para mantenerse, porque esto iba subiendo y había que estar a la altura de las circunstancias”, sumó.

Proyectos a futuro

Respecto a los proyectos en mente, a si hay algo particular o está en la búsqueda, el pianista se refirió a su proyecto, en Córdoba, junto a otro cantante de San Francisco: Diego Giannini.

“Empezamos con un proyecto de música popular cordobesa. Lo venimos trabajando hace dos años. Un proyecto distinto, con un enfoque no tanto para Córdoba sino un poco más abierto. Nos está yendo bien, si bien no hay mucho revuelo nos está yendo muy bien en las redes y

muy bien del otro lado del ‘charco’, cosas que se desconocen", comentó.

Además, contó que sigue trabajando como docente en una escuela de música en Córdoba: “También apuesto a a generar cosas de ese lado, porque este año incorporaron orquesta y me necesitan siempre para ese tipo de producciones chiquitas, conciertos. Y de repente, reencontrarme con el Mauricio que estudiaba allá, que estudiaba música clásica, que estudiaba todo eso, todo eso está en proyecto”.