Este lunes 23 de octubre Charly García cumple 72 años y, a modo de homenaje, más de 20 bandas y artistas de diferentes ciudades y países lo festejan en un ritual colectivo online y gratuito.

Titulado “Vos no sos lindo fest”, el festival virtual se hace por cuarto año consecutivo, impulsado por la productora rosarina Dani Buscapalomas para reunir a distintas generaciones de músicos y celebrar la vida y obra de Charly en el día de su cumpleaños.

De acceso libre y gratuito, el festival se podrá ver por el canal de YouTube Abre Contenidos el lunes 23 de octubre a las 21.30.

Serán parte de la movida los artistas Flor Croci y Alternativa Experience (Rosario), Guido Spina y Pira Bastourre (Buenos Aires), Gabriela Junqueira y Kiko Zambianchi), Ojo con ellos (Mar del Plata), Joaco Burgos y Zhoca (Buenos Aires), Freddy Mendizabal (Bolivia), Cinema Verité (Bs. As), Chino Suárez (Rosario), Ale Iturrizaga (Perú), Magui Erburu (La Pampa), Chi y Gato Zárate (Córdoba), Yuri Miljevic y Federico Gasanea (Villa Constitución), Los Salieris de Charly (Armstrong), Lala y Manu Cruzate (Uruguay y y Bs. As), Jime Francesci (Bs. As), Pablo Read (Rosario), Luci Rampa y Manu Acosta (Santa Fe), FUGGA (Rosario), Juanjo Ceccón (Arroyito, Córdoba), Gerardo Gallo (Bs. As.), Marcos Benítez (Rosario), Por amor a García (Bs. As.), Andrés Blotta (Rosario) y Franco Colautti (Rosario).

El proyecto, creado en 2020 en plena pandemia, es autogestionado, independiente y sin fines de lucro. Persigue por parte de los participantes el único fin de celebrar la vida de un ídolo cuyas canciones han sido la banda sonora de varias generaciones desde los inicios de la década del ’70, y se propone como espacio de un encuentro con artistas y fans de diferentes lugares que quieren unirse para celebrar a su ídolo.

La propuesta audiovisual promete recorrer la discografía, desde sus comienzos hasta la actualidad, como un regalo especial para Charly y con versiones de temas elegidos por los participantes producidas para la ocasión y que se estrenarán ese día.

Lo que les interesa a los organizadores es “que la fiesta sea compartida y que todo el amor y gratitud de los fans le llegue a Charly en su día”, destacaron.

Los homenajes de los años anteriores se encuentran en el canal de la productora para ser revisitados.