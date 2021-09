La legisladora provincial y precandidata a diputada por el MST en el Frente de Izquierda Unidad (lista Revolucionemos la Izquierda), Luciana Echevarría, junto a Raúl Gómez, vicedecano de la Facultad de psicología y precandidato a senador por el mismo espacio, visitaron San Francisco este jueves.

Entre sus propuestas hablaron de establecer un impuesto permanente a las grandes riquezas y avanzar en un sistema impositivo más progresivo.

“En la pandemia, los trabajadores y sectores populares perdieron muchísimo, se destruyeron puestos laborales, creció la precarización y la desocupación, se deterioró el salario y el miedo a los despidos y suspensiones es constante”, analizó Echevarría, asegurando que la contracara de esta realidad “es que los sectores empresariales más concentrados ganaron más que nunca aumentando la desigualdad económica y social del país”.

Asimismo, una de las candidatas de la Izquierda en estas Paso (se desarrollarán el próximo 12 de septiembre) señaló que el sistema impositivo regresivo del país agrava esta situación: “La mayor recaudación corresponde al IVA que es el que pagamos hasta cuando compramos media tira de pan”, dijo.

Por su parte, Gómez apuntó a los gobiernos provincial como nacional, indicando que “han ido siempre por el lado de otorgar beneficios impositivos a las patronales”. El precandidato a senador del MST agregó que es tiempo de que sean los ricos del país los que pongan la plata y el esfuerzo y, en ese sentido, proponen fuertes impuestos permanentes a los grandes patrimonios, los bancos privados, las altas rentas, la gran propiedad agraria, y también a las viviendas ociosas de mayor valor.

Debate interno

Echevarría aseguró que la pandemia “vino a detonar todo” y que es momento de repensar muchas cosas. A la par sostuvo que estas Paso sirven para dar un debate dentro de la Izquierda, sobre el proyecto que hace falta: “La verdad es que hay una buena noticia y es que vamos juntos, algo que nos venía reclamando la gente. Es un frente entre cuatro fuerzas que pase lo que pase en estas elecciones vamos a ir unidos en noviembre”.

Sobre la interna de la Izquierda, agregó: “Tenemos matices, distintas miradas. Es importante porque son las nuevas generaciones las que están siendo protagonistas de los grandes cambios en el mundo y eso se tiene que reflejar. Con todo respeto digo que las candidaturas eternas, por ejemplo de Liliana Olivero (lista Fortalecer la Izquierda) que viene de los noventa siendo cabeza en todas las elecciones, no es saludable porque no termina de reflejar justamente la riqueza del movimiento, las nuevas camadas que hay en el espacio”.

Propuestas

Echevarría sostuvo que su espacio tiene por objetivo ser "una izquierda propositiva" y cuentan con una plataforma de 80 propuestas que pueden observarse en su web.

"En pocos meses transformamos la banca de la Legislatura en una banca abierta con un mecanismo por medio de la página que aporta ideas, proyectos. Esa misma experiencia queremos replicarla en el Congreso".

Entre las propuestas, los precandidatos describieron: reducir la jornada laboral a 6 horas sin reducción de sueldo; reducir la edad jubilatoria para docentes y trabajadores de salud, lo que llevaron a la Legislatura de Córdoba, ambos con el objetivo de generar más fuentes laborales para las camadas más jóvenes.

También destacaron su preocupación respecto al cuidado del medioambiente y proponen incorporar delitos al Código Penal que hoy no están tipificados y su reconocimiento como “imprescriptibles".

“Todas las causas por incendios intencionales, por contaminación del agua y otras no prosperan o las dejan caer a los dos años y la verdad que creemos que en la mayoría de estos casos los daños son irreparables”, manifestaron.

- ¿Cómo se convencen a un electorado como el de San Francisco, muy apegado a las políticas de Juntos por el Cambio?

- Luciana Echevarría: hay que sacar conclusiones de los cuatros años del macrismo que han sido de los peores en el último tiempo. El aumento de la deuda externa que se fugaron unos pocos y que nos está saliendo bastante caro a los argentinos es una verdadera sangría porque no nos permite dar salarios acordes, invertir en planes de vivienda, mantener una salud y educación pública de calidad. Por eso volver a un gobierno de esas características sería un claro retroceso. Pero claramente la salida no es el Frente de Todos, donde hemos podido ver que a pesar de los discursivos las políticas son las mismas en relación de la deuda, los jubilados, lo ambiental. Ninguno de los dos lados de la grieta nos van a sacar de esta situación porque son los responsables. Ni mucho menos el oficialismo provincial, que viene gobernando hace más 20 años estando en una de las zonas más ricas del país pero que contradictoriamente tiene los índices de pobreza y desocupación más altos. Esto nos muestra que la salida no va por estas variantes.