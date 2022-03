Martín Busato (22), el motociclista que sufrió un severo traumatismo de cráneo al impactar contra una camioneta del Comando de Acción Preventiva (CAP) sobre camino interprovincial y Dante Alighieri días atrás, sigue grave. El joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe, con asistencia respiratoria mecánica.

Su mamá, Laura Fasano, habló sobre el estado de salud de Martín en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y dijo que la evolución es lenta y que la "viene luchando".

"Él viene luchando a más no poder, la lucha día a día, hace dos días viene muy levemente, queriéndose despertar un poco. No es mucho pero empezó a mover sus manos o a apretar mi mano cuando le hablo", contó su mamá.

De todas maneras, aclaró que muchas de estas cosas obedecen a que están empezando a bajarle la medicación: "Desde el primer momento le hablo muchísimo, lo acaricio. Según los médicos es como que él me conoce o está queriendo reconocer mi voz, abre su ojo, un solo ojo, muy poquito, está queriéndose despertar, porque empezaron a bajarle la medicación para ver qué reacciones tiene".

Leves avances

El joven sigue grave: tiene un hematoma atrás del tronco cerebral, lo que le impide muchas cosas, entre otras cosas, que tenga reflejos, explicó Laura.

Al padecer un traumatismo de cráneo muy grave, por el momento no se puede hacer nada, explicó su mamá. "Por el momento no lo pueden tocar, están esperando que ese hematoma que tiene en el tronco cerebral se descomprima, que se empiece a deshinchar, eso le impide un montón de cosas. Él recién ahora está teniendo reflejos, mínimos, de mover los dedos, de apretarme la mano. Sigue estando conectado al respirador, supuestamente está respirando un poco mejor, dentro de unos días van a probar sacarle el respirador para ver si él por sí solo puede respirar", adelantó.

La mujer dedicó un párrafo para agradecer al personal del Hospital Iturraspe por la atención brindada: "No tengo palabras de agradecimiento para esa gente que está al pie del cañón para mi hijo. El servicio es impecable, todos estamos muy agradecidos con el Hospital Iturraspe".

Diálogo con la Policía

A raíz de lo ocurrido, Laura comentó que desde la Policía de Córdoba se pusieron a disposición de la familia: tres agentes, enviados por la jefa de Policía Liliana Zarate Belletti, se llegaron para reconocer el error y respaldarlos.

"Desde el primer momento se ha llegado gente de la Policía, desde que Martín llegó al Hospital Iturraspe, reconociendo su error. Nos mandaron a tres sargentos de la Policía para darnos su apoyo, para que sepamos que estamos respaldados, que reconocen este error que han tenido estos policías", contó la mamá.

Laura reconoció que su hijo fue "cabeza dura" al no utilizar casco y reconoció el error, pero también aseguró que la actitud de los policías "no tiene palabras". "No puedo llegar a entender cómo han cometido ese grave error, mi hijo casi pierde la vida y la está luchando, con 22 años y una vida por delante, sufrimos todos a la par de él", afirmó.

Consultada acerca de si iniciarán alguna demanda por lo ocurrido, la mujer no lo descartó, pero aseguró que las fuerzas hoy están puestas en la recuperación del joven: "Hoy por hoy luchamos con Martín, vamos a ver cómo queda mi hijo, realmente no sabemos nada, esto es día a día".

"Esto va a continuar, para que se haga Justicia, por supuesto, pero hoy nuestras fuerzas están con Martín. Y después de que Martín salga, que tengo mucha fe de que va a salir porque es fuerte, ahí nos pondremos con todo esto", finalizó.