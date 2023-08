El período de prueba del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido se extendió hasta nuevo aviso por decisión de la Municipalidad de San Francisco debido a las demoras en los permisos necesarios para que la nueva aplicación funcione con el sistema iOS (sistema operativo Apple para iPhone).

El secretario de Modernización, Mario Daró, explicó: "Hasta el momento no se produjo la aprobación definitiva para el uso de la aplicación en los dispositivos que tienen el sistema iOS, por lo tanto hasta que no contemos con todos los permisos necesarios, no podemos comenzar con la habilitación del sistema”.

Por ahora quienes tienen sistema operativo Android sí pueden descargar la aplicación, acceder a un saldo virtual y utilizarlo. La aclaración es válida puesto que aún no hay cobro de infracciones, quienes todavía no utilizan esta app se encuentran con un ticket muchas veces el cual es por el momento solamente informativo para que puedan incorporarse a la base de datos.

En Android, la aplicación se denomina E San Fco y se encuentra disponible en Play Store.

Así lo aclaró el secretario de Gobierno, Rodrigo Buffa: “Ante esta situación, el municipio determinó seguir en modo prueba como se viene desarrollando hasta ahora. Los vecinos que cuentan con sistema Android podrán continuar familiarizándose con la aplicación a través de los mil pesos virtuales que hemos otorgado. Los tickets que el personal de estacionamiento medido emite, en este periodo, no son multas, sino que forman parte de la familiarización del vecino con esta nueva aplicación”.

Así, desde la Municipalidad agregaron que una vez habilitada la descarga desde la App Store de Apple, se darán a conocer los pasos a seguir hasta la puesta en funcionamiento definitiva de la aplicación.