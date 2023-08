Este martes 1 de agosto comienza a funcionar la nueva aplicación móvil para el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), con un período de prueba. Abajo, te dejamos respuestas a varias de tus preguntas del sistema.

¿Desde cuándo podrá descargarse la nueva aplicación?

Desde este martes 1 de agosto en sistemas Android. En IOS podrán tener una demora de algunos días.

¿Cómo se llama y dónde la puedo obtener?

La aplicación móvil se puede encontrar en la tienda de aplicaciones (Play Sotre / App Store) como E San Fco.

¿Qué pasa si la instalé anteriormente?

Tendré que actualizarla.

Una vez que la instalé, ¿qué hago?

Una vez instalada será necesario que el usuario se registre con sus datos personales. Una vez registrada, la persona recibirá un correo electrónico con un nombre de usuario y contraseña provisorios con los que deberá ingresar nuevamente a la aplicación y cambiarlos por un nombre de usuario y contraseña definitivos.

¿Desde cuándo empezarán a cobrar nuevamente el estacionamiento?

Recién comenzará a cobrarse por estacionar en la zona demarcada el lunes 14 de agosto, por lo que habrá dos semanas para familiarizarse con el sistema.

¿Por qué se cambió de sistema?

Estos cambios se producen al terminarse el convenio con la empresa rionegrina Altec, especializada en desarrollos tecnológicos, lo que implicó la firma de un convenio entre el municipio y la Facultad Regional San Francisco de la UTN, cuyos ingenieros se hicieron cargo de desarrollar el nuevo sistema. Permite un gran ahorro a las arcas municipales.

¿Cómo se estaciona hasta el 14 de agosto?

Hasta el 14 de agosto, día en que se comenzará a cobrar el estacionamiento, los usuarios podrán seguir estacionando de manera gratuita en la ciudad.

Habrá dos opciones: quien estacione sin usar la aplicación podrá recibir un ticket por parte de los inspectores a modo informativo. El mismo no deberá abonarse, ni derivará en sanción, sino que contendrá un código QR que al ser escaneado redireccionará a la persona a la tienda de aplicaciones para que descargue la aplicación móvil.

La otra opción será estacionar el auto usando un saldo simbólico que se les acreditará a todos los usuarios. Será de 1000 pesos y servirá para ser usado como prueba.

¿Qué sucederá con el saldo positivo/negativo que yo tenía anteriormente?

Cada usuario, cuando ingrese a la aplicación, verá el saldo que tenía cuando se terminó la aplicación anterior. Lo que se trae de la aplicación anterior son los datos de DNI, la patente y el saldo, pero no el usuario y la contraseña.

El saldo de los 1000 pesos virtuales, ¿se pierde?

Según se informó, no se pierde, sino que podrá seguir siendo utilizando.

¿Cómo puedo estacionar si no conozco el sistema, no tengo la aplicación móvil, me olvidé el celular o no tengo internet?

Se podrán comprar horas en lugares habilitados sólo mencionando la patente y abonando las horas que se deseen. El gasto será de corrido.

¿Dónde podré comprar horas?

En la Oficina de Estacionamiento Medido y en lugares que serán informados oportunamente.

¿Se podrá cargar saldo desde la aplicación móvil?

Sí, con tarjeta de débito a través de una pasarela de pago.

¿Se podrán abonar tickets desde la aplicación móvil?

Sí, con tarjeta de débito a través de una pasarela de pago.

¿Podré estacionar sin saldo o con saldo negativo?

No, no se va a permitir. Al menos habrá que haber un peso de saldo. El saldo restante entre lo que tenía cuando estacioné y lo que faltó cuando corté el servicio pasará a contarse como saldo negativo y eso será un impedimento para estacionar la próxima vez, salvo que lo abone y cargue saldo nuevamente.

¿Seguirán sirviendo los parquímetros?

No, de hecho los parquímetros irán siendo retirados paulatinamente.