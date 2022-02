El drama de los inquilinos: alquileres son hasta un 50% más caros que el año pasado

Elide (72) es una vecina de San Francisco que alquila un departamentito sobre bulevar Buenos Aires en barrio Roca. A partir del próximo mes, lo que pagaba por su alojamiento se duplicará, en el marco de la inflación acumulada en el país y también el impacto de la Ley de Alquileres.

La inquilina pagaba alrededor de 12.500 pesos mensuales y con los aumentos deberá abonar ahora más de $20 mil. Con una jubilación mínima de 28 mil pesos, la mujer, que en un principio se desesperó al no saber cómo iba a afrontar semejante gasto, pensó en retomar el viejo hobby de la costura y hacerse algunos pesos más para “mantenerse a flote”, según lo expresó.

“Hace un año que estoy en este departamento después de mucho buscar para conseguir un alojamiento. Estoy pagando 12.500 pesos, es sencillito con un dormitorio, baño y un patio chiquito, pero ahora se va casi a 20 mil pesos. Tengo una jubilación mínima de 28 mil y eso es lo que me desespera, cómo voy a hacer para pagar el resto de las cuentas y si surge algún imponderable”, manifestó a El Periódico.

Sin embargo, Elide no se amedrenta de más y ya tiene estrategias para hacer frente a este nuevo desafío en su camino, uno de las tantos que tuvo que sortear en los últimos años.

“Pienso salir adelante, lucharla, estoy tratando de hacer cosas para vender, sé tejer y gracias a una amiga que conocí y se dedica a manualidades, que me entusiasmó, estoy empezando a producir para poder vender. Espero que me Dios me ayude para que esto me permita tener un ingreso extra y afrontar el alquiler y los gastos que surjan”, se esperanzó.

Nueva ley

Según el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba, un alquiler en la provincia representa alrededor del 29 por ciento del salario promedio de un trabajador en el sector formal de la economía.

Con la nueva Ley de Alquileres, el aumento se calcula en base al promedio de la variación de la inflación por el Índice de Precios al consumidor (IPC) y el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

No obstante, los nuevos contratos incluyen dentro de los costos el pago de los impuestos (antes fuera del precio final) y calculan las comisiones a partir de tres años de contrato y no de dos como era antes, lo que termina encareciendo el desembolso inicial.

Desde la entrada en vigencia de la nueva normativa, el precio de los alquileres acumuló una suba del 84,3%, superando así inclusive a la inflación, que además también resultó mayor (80,9%) a la del año y medio previo a la ley (74,7%), según el estudio del IIE

“Uno se termina resignando”

Gastón Funes, integrante del grupo Inquilinos San Francisco, se mostró afligido por esta nueva realidad y admitió que son diarias y constantes las consultas de vecinos que se comunican para manifestar sus preocupaciones y realidades ante los aumentos de los alquileres.

“Lamentablemente estamos atados de pies y manos porque mucho no se puede hacer. La nueva ley de alquileres no nos favoreció para nada. Los propietarios y las inmobiliarias imponen las reglas y el inquilino trata de negociar lo que más puede pero muchas opciones no tenemos, es una situación muy difícil y triste porque los alquileres están por las nubes y junto con eso las renovaciones, las comisiones inmobiliarias y todo lo que te piden… la verdad que cada vez se hace más difícil”, explicó ante la consulta de El Periódico.

Según reveló Funes, algunas inmobiliarias ofrecen la posibilidad de pagar la comisión y la renovación en cuotas, sin embargo, para el entrevistado la relación valor del alquiler-salarios no está equilibrada. “No puede ser que los alquileres, en algunos casos, representen el 50 por ciento de los sueldos. Una casa para una familia, tipo, con dos dormitorios y servicios se va más de 40 mil pesos. Teniendo un sueldo de 70 mil, es insostenible la situación”, opinó.

Y aclaró: “Esto no se trata de una guerra entre inquilinos, inmobiliarias y propietarios, es un tema que hay que tratar de raíz, desde el Gobierno Nacional y encontrarle una manera que beneficie a todos”.

Por ello, la agrupación busca tener una reunión con el nuevo intendente de San Francisco Damián Bernarte, para plantear la situación y que la problemática llegue a oídos de la Provincia o Nación. “Con García Aresca lo intentamos un montón de veces y nunca nos abrió las puertas. Vamos a buscar una reunión con Bernarte para que haga llegar nuestra voz y ver qué medidas se pueden adoptar”, sostuvo Funes. Y cerró: “Desde un grupo de vecinos no hay mucho por hacer, por eso necesitamos el acompañamiento del municipio porque al final con los fuertes aumentos uno se termina resignando”.

Situación conflictiva para el sector

La ley de alquileres comenzó a regir en julio de 2020. Sin embargo, su aplicación plena empezó el año pasado cuando venció el decreto presidencial que congeló los precios por la pandemia.

Para el corredor inmobiliario Franco Macagno, la situación que atraviesan todos los involucrados en el mercado de los alquileres es compleja. “Por un lado, los precios de los alquileres no le sirven ni al dueño ni al inquilino, lamentablemente. La disparada de la inflación, la nueva ley de alquileres, la pérdida de la rentabilidad de los inmuebles, todo esto hace la situación complicada, tanto para propietarios como para inquilinos”, graficó.

“Los aumentos que se están manejando son los que publica el Banco Central, eso va variando mes a mes, pero ronda en un 50 por ciento anual”, recordó. Y prosiguió: “A eso le tenés que sumar otros costos: la comisión inmobiliaria, el contrato de actualización todo está regulado por ley y corresponde al cinco por ciento del monto del contrato. En ese aspecto, tanto mi estudio como otras inmobiliarias ofrecen cuotas para pagar el contrato. Pero la verdad es que la situación es compleja”, cerró Macagno.