Diego Giannini lanzó "Nadie más que el tiempo", su segundo single

Recientemente Diego Giannini (35) lanzó "Nadie más que el tiempo", su segundo single pero el primero de su autoría. Se trata de una canción melódica que el cantante, oriundo de Tostado pero con pasado en San Francisco, escribió el año pasado y que con el buen ojo de Mauricio Griotti, su productor musical también oriundo de nuestra ciudad, hoy trabajando como pianista y director musical con Jorge Rojas, se transformó en una canción de cuarteto.

"Nadie más que el tiempo" es el segundo trabajo del cantante ya que el primer single, "Tiene tu amor", data de agosto. "Es una cumbia, esa fue la primera canción que lancé como solista y este es el segundo single, pero es mi primera canción propia", destacó Giannini, que anunció que el viernes 11 de marzo se estrenará el el tercer single, una cumbia que estará acompañada de su videoclip.

El artista, que tras un paso por Buenos Aires se mudó a Córdoba, lugar donde reside actualmente, se refirió a este nuevo material cuya letra empezó a escribir el año pasado. "Empezó siendo una canción melódica, por lo cual no tenía ni siquiera en la mira que se convirtiera en una canción de cuarteto. Después presentándosela a Mauricio la escuchó, y encarando este proyecto como cantante de cuarteto, decidimos en conjunto hacerla en otra versión".

"Nadie más que el tiempo" comprende un fragmento melódico y pasa por estadíos del cuarteto característico y del cuarteto actual. "Me gusta que mantenga el sonido del cuarteto característico porque a mí me gusta mucho Rodrigo. De chico escuchaba su música de Rodrigo y la de otras bandas de esa época, y me gusta que también este presente la música del cuarteto característico", explicó Giannini. La canción fue lanzada con su video oficial presentando a la banda.

Sobre su carrera

Diego Giannini nació en Tostado, Santa Fe, pero vivió gran parte de su vida en San Francisco. En 2011 se mudó a Capital Federal y desde hace cinco años vive en Córdoba capital.

Comenzó a trabajar con la música desde los 17 años. En San Francisco, al mismo tiempo que estudiaba canto se presentaba en diversos eventos. Ya en Buenos Aires, trabajó en teatro, en canto, baile y actuación.

Es en Córdoba donde comienza a dedicase de lleno a la música, abandonando su trabajo de oficina para dedicarse 100% a su carrera como solista.

Proyectos

Giannini adelantó que este año planea sacar su disco y armar una agenda para presentar sus temas.

"Estamos trabajando con un productor, estamos tratando de adaptarnos para armar un show para presentar en diferentes lugares de Córdoba, para empezar a trabajar en el ámbito de la música del cuarteto y la cumbia, así que lo próximo en el año es seguir componiendo, seguir grabando canciones. A lo largo del año va a haber y seguramente el lanzamiento del primer disco", anunció.

El sábado pasado fue el debut: "Tuvimos el estreno con la banda, fue el show debut. Estuvimos tocando en Santa Ana que es un boliche acá de Córdoba, una noche llena de gente, la gente recibió muy bien el show, recibió muy bien a la banda. Se quedaron incluso pidiendo otra canción más, para eso nosotros es súper grato porque es la primera presentación. Así que la recepción fue 100% positiva, estamos muy contentos por eso".

Sobre su relación con Mauricio Griotti, el cantante manifestó: "Yo estudiaba en el Conservatorio y Mauricio solía ir a dar clases o clínicas de diferentes disciplinas dentro de la música. Además, yo iba a los bailes de cuarteto y Mauricio en esa época tocaba en La Barra. Después dejó de tocar en el grupo pero siguió trabajando para ellos ya como productor musical, así que también estuvimos vinculados desde ahí".

"Empezamos a charlar, entablamos amistad, él se fue para Buenos Aires también casi en la época en que yo me fui, así que también seguimos con la amistad allá, haciendo un poco de música, y después él se vino a Córdoba y yo a los 3 años me volví a Córdoba y seguimos trabajando juntos", agregó.

Dónde escucharlo

Sus canciones pueden escucharse en todas las plataformas digitales, como Spotify y YouTube. En tanto, su trabajo puede seguirse a través de su cuenta de Instagram @diegogianniniok.