Cada año el 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua cuyo objetivo es captar la atención hacia la importancia de este elemento.

Con el lema: “La importancia del Agua”, se persigue encontrar soluciones basadas en la naturaleza para resolver los desafíos relacionados con el agua a los que nos enfrentamos en el siglo XXI.

El equipo de Recreo Salud dependiente de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de San Francisco, para este día propone un evento sociocultural junto a la fuente de la plaza General Paz en visibilización del agua.

Esta tarde desde las 19 se realizará una lectura de la importancia del agua; luego se procederá a la activación de fuente de agua; proyección de imágenes alusivas y cierre musical.

Datos importantes

El Agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus formas. Considerada un derecho humano, este valioso e indispensable recurso natural, no llega de forma segura a un gran número de personas en distintos países sobre todo los más pobres, donde el agua potable no es accesible, en la actualidad cerca de 2200 millones de personas no puede acceder todavía a ella.

Según datos de UNICEF, hoy 1 de cada 3 personas alrededor del mundo no tiene acceso a agua segura y disponible en sus hogares fácilmente, lo que representa un problema urgente a resolver, que involucra a todos.

Hay muchos factores por los cuales las personas no pueden acceder al agua, por ejemplo:

• La discriminación por su raza, etnia, religión, idioma o la nacionalidad.

• Por su estado de salud, edad o discapacidad.

• Por su lugar de residencia o su situación económica y social.

• Por la degradación o contaminación del medio ambiente y el cambio climático.

• Por el crecimiento demográfico.

• Por los conflictos bélicos o internos de cada país.

• Por los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.

La información sobre el Día Mundial del Agua es necesaria para que la población sea consciente de la importancia del agua y pueda de ese modo exigir a sus respectivos países, la financiación suficiente para brindar el acceso al agua, de forma justa y efectiva, a los que más la necesitan.

31 de Marzo: día Nacional del Agua

En nuestro país también existe el Día Nacional del Agua en Argentina, el cual se celebra cada 31 de marzo gracias a la Resolución Ministerial Nº 1630 creada en 1970. Su objetivo, similar al del Día Mundial del Agua, es poder despertar conciencia en todo el territorio argentino sobre la importancia del agua, así como su uso y aprovechamiento.

En nuestro país, la contaminación del agua constituye el principal problema ambiental. Cantidades enormes de sustancias originadas por la actividad humana se vierten al mar, los ríos, arroyos y lagos. El acuífero Puelche, ubicado en la región pampeana, es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo pero también una de las más contaminadas. Desde casa, podemos adoptar algunas medidas para ayudar a cuidar el agua y contribuir con nuestro granito de arena en el Día Nacional del Agua.

Importancia del agua y como ayudar en casa

Desde casa podemos tomar algunas medidas para ayudar:

• Regar con agua de lluvia. El agua de lluvia puede usarse para múltiples tareas del hogar, úsala en casa y ayuda a cuidar las reservas de agua potable.

• Cuidar los goteos de agua. Canillas mal cerradas en la ducha o en la cocina, o goteos en cañerías en el patio pueden derivar en miles de litros desperdiciados.

• Cerrar la canilla al lavar los platos. No dejes correr el agua mientras enjabonas los platos. Usá un recipiente con agua. Además, usa detergentes amigables con el medio ambiente.

• No derrochar agua cuando limpiamos. Usa baldes en vez de la manguera abierta. Si tenés acceso a agua de pozo, limpia el patio y la vereda con esa agua. Toma todas las medidas que puedas para limpiar y utilizar menos agua

• Reutilizar y reciclar. De esta manera menos objetos terminan en basurales que a su vez, acaban por contaminar las napas locales.

Sin dudas el Día Mundial del Agua nos ayuda a reconocer la importancia del agua como recurso finito pero fundamental para la vida. Participar de días como este, o el Día mundial del Aire Puro o el Día mundial de la Energía nos ayuda a tomar conciencia y participación en problemáticas ambientales que nos afectan a todos. Además, nos enseñan cómo podemos ayudar a revertir dichas problemáticas con el fin de dejarles un mundo mejor a las próximas generaciones.