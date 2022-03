Marzo es un mes especial. Además de ser el "Mes de la Mujer", es el "Mes de la Memoria", lo que hace que sean múltiples las actividades previstas para el no olvidar lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar.

Y es así que en San Francisco además de la presentación del libro "Falta Simón", realizado el jueves pasado en la UTN de San Francisco, desde la comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia planifican retomar la tradicional marcha que durante los últimos dos años no se pudo llevar adelante por la pandemia.

En el marco de la marcha, que partirá desde la Plaza Cívica para dirigirse al monumento a la "Memoria" ubicado en el "Paseo de la Memoria" por Av. Cervantes, está previsto que pasen al frente del departamento donde reside el represor Jorge Balla.

Cabe recordar que el ex sargento está alojado en un inmueble de San Francisco desde mayo del año pasado tras ser denunciado por amenazar a vecinos de la ciudad de Santa Fe mientras cumplía la prisión domiciliaria.

El 27 de agosto de 2019, Balla fue condenado en el marco del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci. Lo encontraron culpable como coautor del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti, en lo que se conoció como "La masacre de Ituzaingó y Las Heras".

Sin embargo, Balla recibió el beneficio de la prisión domiciliaria basado en informes médicos que, para abogados de DDHH, no acreditan los requisitos exigidos en todo el país para condenados por delitos de lesa humanidad.

Marcha por el Día de la Memoria

Previo a este evento, Saúl Kohan y Guillermo Peretti anticiparon detalles en El Periódico Radio por FM 97.1.

"Eso genera una ansiedad muy linda, una sensación de alegría, de poder volver a estar en el lugar que nos hemos ganado, en el lugar que nos corresponde. Incluso en estos tiempos donde por ahí la militancia es mucho más amplia en cuanto a espacios, la calle sigue teniendo ese símbolo, esa cuestión de estar con el otro de una manera diferente, porque vamos a estar con los barbijos, no va a ser lo mismo, pero va a ser volver a estar en ese lugar de encuentro después de tres años", dijo Kohan.

A la marcha y a la presentación del libro se les sumará, además, la inauguración del cartel que identifica al "Bosque de la Memoria", ubicado próximo a la Peña Boquense.

En esa línea, Kohan destacó que se tratan de actividades que son organizadas por más de una organización de la ciudad. Y explicó: "En San Francisco funciona desde hace 4 años una mesa de trabajo conjunta. Nos juntamos todas las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, o que quieren participar en en este tipo de de reflexiones y conmemoraciones, y organizamos entre todas el acto".

"Cada una aporta lo suyo, un grupo se acaba de coordinar la marcha, otro grupo se encarga de lo que significa la logística, otro grupo de redactar el documento, y entre todos también compartimos las distintas actividades que se van a ir haciendo. Nosotros como Comisión vamos a estar con la presentación del libro en UTN y el 24, en horario confirmar, vamos a estar inaugurando el cartel que identifica el Bosque de la Memoria", agregó.

Al respecto, Peretti recordó que existe un pedido de desalojo que todavía no está resuelto: "Estamos atrás del tema continuamente, no lo queremos tener, consideramos que no es el lugar, su lugar es la cárcel, ha sido condenado y consiguió una domiciliaria a través de una junta médica bastante dividida, y de un modo bastante discutible".

En el Paseo de la Memoria, indicaron, se realizarán diferentes intervenciones artísticas y la lectura de un documento. Entre los artistas dirán presente Los Parceros, el Dúo Cantoncitos y las murgas.

"La idea es reflexionar y qué nos tiene que dejar como enseñanza lo que nos ha pasado. Es una historia que sigue viva. Si justamente tenemos un represor viviendo a cinco cuadros de donde estamos conversando, la historia no está muerta. Lo que pasó no pasó, sigue pasando", dijo Kohan.

Y añadió: "Hay tantísimos nietos que todavía no conocen su identidad, la historia sigue pasando. Bravo, uno de los asesinos de Trelew del '72 que tenía que ser juzgado, no va a ser juzgado aparentemente por cuestiones de salud. Es una historia que está transcurriendo todavía, entonces la idea es convocar para que estemos todos allí.

Charlas

Sobre el final, Peretti acotó que los miembros de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia se encuentran a disposición para dar charlas en escuelas todo el año. "A mí personalmente me gusta mucho. Los padres de los chicos ya son de generaciones que nacieron en democracia. Ya va para 39 años. En aquel marzo del '76, que fue terrible, yo iba al secundario y me identifico en eso. Yo tenía 16 años, y los chicos de 16 años ahora no se pueden imaginar a lo mejor lo que fue una dictadura, con la censura, con las matanzas, con todo lo que pasó".

Para cerrar, Kohan agradeció a las instituciones colaboradoras, entre ellas la Municipalidad, y las distintas agrupaciones que cedieron sus espacios para las reuniones. Y resaltó que este año, por primera vez, fueron invitados a un acto en la vecina localidad de Frontera.