Día de la Memoria: previo a la Marcha, se presentará un libro en UTN

Este jueves 17 de marzo se llevará a cabo la presentación del libro "Falta Simón" de Roberto Martínez, un libro que cuenta la historia de un estudiante de medicina que realizaba sus prácticas en el Hospital de Urgencias cuando fue secuestrado en 1976 por un grupo de tareas de la dictadura argentina y nunca más apareció. La presentación será en el Aula A de Cuarto Nivel de la UTN San Francisco desde las 20, y contará con la presencia del autor de la obra.

Esta será una de las actividades previstas para el Día de la Memoria, que se sumará a la tradicional marcha desde el Centro Cívico hasta el Paseo de la Memoria, prevista para el jueves 24 de marzo, y a la inauguración del cartel identificatorio del Bosque de la Memoria.

Previo a este evento, Saúl Kohan y Guillermo Peretti anticiparon detalles en El Periódico Radio por FM 97.1.

Kohan comenzó haciendo referencia a la importancia de la fecha: "Hay un antes y un después en la historia de Argentina desde ese día . Es un mes para la reflexión, de qué nos pasó como como país, como sociedad, como comunidad. Y por qué, a casi 50 años, es tan necesario no perder de vista lo que significó el 24 de marzo del '76, lo que fue antes, lo que fue después, lo que vino, qué lo generó, y esa tan terrible dictadura, ese genocidio tan atroz que tuvimos que padecer como sociedad y que nos sigue marcando todavía ahora".

"Falta Simón" es una obra realizada por Roberto Martínez, un escritor y comunicador que trabaja actualmente en el Archivo de la Memoria, en Córdoba. Si bien es oriundo de Jujuy, hace más de 20 años que vive en la capital de nuestra provincia, y es un activista en derechos humanos. Si bien no es su primer trabajo, "Falta Simón" es la primer novela de este autor.

"Hace referencia precisamente a Simón, que es un desaparecido. Es el único desaparecido de la localidad de Perico, en Jujuy, una ciudad que está en el Valle de Los Pericos a 35 km de San Salvador de Jujuy. Simón era un estudiante de medicina que estaba haciendo sus pasantías en el hospital de emergencia y fue secuestrado en un departamento en Córdoba. Permanece desaparecido. Sobre esta referencia a Perico, el autor hace un comentario, como que si bien pareciera que todo pasó en Buenos Aires o en Córdoba, en Perico también hubo represión y en ese lugar falta precisamente Simón", agregó Peretti.

Marcha por el Día de la Memoria

Además de la presentación de este libro, el jueves 24 de marzo tendrá lugar la tradicional marcha. Kohan se mostró expectante por su realización, que se vio suspendida por las condiciones sanitarias los últimos dos años.

"Eso genera una ansiedad muy linda, una sensación de alegría, de poder volver a estar en el lugar que nos hemos ganado, en el lugar que nos corresponde. Incluso en estos tiempos donde por ahí la militancia es mucho más amplia en cuanto a espacios, la calle sigue teniendo ese símbolo, esa cuestión de estar con el otro de una manera diferente, porque vamos a estar con los barbijos, no va a ser lo mismo, pero va a ser volver a estar en ese lugar de encuentro después de tres años", dijo.

A la marcha y a la presentación del libro se les sumará, además, la inauguración del cartel que identifica al "Bosque de la Memoria", ubicado próximo a la Peña Boquense.

En esa línea, Kohan destacó que se tratan de actividades que son organizadas por más de una organización de la ciudad. Y explicó: "En San Francisco funciona desde hace 4 años una mesa de trabajo conjunta. Nos juntamos todas las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, o que quieren participar en en este tipo de de reflexiones y conmemoraciones, y organizamos entre todas el acto".

"Cada una aporta lo suyo, un grupo se acaba de coordinar la marcha, otro grupo se encarga de lo que significa la logística, otro grupo de redactar el documento, y entre todos también compartimos las distintas actividades que se van a ir haciendo. Nosotros como Comisión vamos a estar con la presentación del libro en UTN y el 24, en horario confirmar, vamos a estar inaugurando el cartel que identifica el Bosque de la Memoria", agregó.

La marcha comenzará a las 17 desde el Centro Cívico y finalizará en el Paseo de la Memoria. El recorrido prevé un paso por el frente de la vivienda de Jorge Balla, un exsargento condenado por crímenes de lesa humanidad que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en San Francisco.

Al respecto, Peretti recordó que existe un pedido de desalojo que todavía no está resuelto: "Estamos atrás del tema continuamente, no lo queremos tener, consideramos que no es el lugar, su lugar es la cárcel, ha sido condenado y consiguió una domiciliaria a través de una junta médica bastante dividida, y de un modo bastante discutible".

En el Paseo de la Memoria, indicaron, se realizarán diferentes intervenciones artísticas y la lectura de un documento. Entre los artistas dirán presente Los Parceros, el Dúo Cantoncitos y las murgas.

"La idea es reflexionar y qué nos tiene que dejar como enseñanza lo que nos ha pasado. Es una historia que sigue viva. Si justamente tenemos un represor viviendo a cinco cuadros de donde estamos conversando, la historia no está muerta. Lo que pasó no pasó, sigue pasando", dijo Kohan.

Y añadió: "Hay tantísimos nietos que todavía no conocen su identidad, la historia sigue pasando. Bravo, uno de los asesinos de Trelew del '72 que tenía que ser juzgado, no va a ser juzgado aparentemente por cuestiones de salud. Es una historia que está transcurriendo todavía, entonces la idea es convocar para que estemos todos allí.

Charlas

Sobre el final, Peretti acotó que los miembros de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia se encuentran a disposición para dar charlas en escuelas todo el año. "A mí personalmente me gusta mucho. Los padres de los chicos ya son de generaciones que nacieron en democracia. Ya va para 39 años. En aquel marzo del '76, que fue terrible, yo iba al secundario y me identifico en eso. Yo tenía 16 años, y los chicos de 16 años ahora no se pueden imaginar a lo mejor lo que fue una dictadura, con la censura, con las matanzas, con todo lo que pasó".

Para cerrar, Kohan agradeció a las instituciones colaboradoras, entre ellas la Municipalidad, y las distintas agrupaciones que cedieron sus espacios para las reuniones. Y resaltó que este año, por primera vez, fueron invitados a un acto en la vecina localidad de Frontera.