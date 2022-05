Este domingo se llevó a cabo el acto por el Día de los Trabajadores en la plaza 1° de Mayo. Previo a ello, a en el cementerio se rindió homenaje a los trabajadores fallecidos.

Participaron del acto autoridades provinciales y municipales, así como dirigentes gremiales y público en general. También estuvo presente la Banda Municipal de Música.

Entre quienes se dirigieron a los presentes estuvo Carlos Coria, titular de la CGT, quien anunció que dejará la entidad.

"Es un día muy especial para mí, hoy es mi último día como secretario general de la CGT, he cumplido un mandato. Creo que cuando un ciclo se cumple hay que dar un paso al costado, y yo soy el pirmero que voy a dar un paso al costado, porque en mayo se renueva la comisión, no voy a continuar. Estoy convencido de que quienes me acompañan hasta el día de hoy están muy capacitados para conducir una CGT regional", dijo.

De esta manera el dirigente de la entidad cegetista por 14 años puso fin a un mandato y agradeció a sindicatos y dirigentes gremiales.

"Antes de retirarme quiero dejar un lema: 'Que Dios los ilumine y los guíe y que nos conserve la fuente de trabajo para seguir luchando por una jusitica social que todos merecemos'", cerró.

Asimismo se dirigió a los presentes el intendente municipal, Damián Bernarte, quien manifestó: "Quiero expresar en primer lugar mis respetos, mi reconocimiento para todos aquellos trabajadores y todas aquellas trabajadors que hoy ya no están, para que tengamos siempre en la memoria al igual que a aquellos mártires de Chicago que recién recordaban, que dejaron también en esta ciudad sus vidas para generar mejores condiciones de trabajo para los demás. Para aquellos que con su dedicación y comrpomiso forjaron el presente de esta hermosa ciudad, clamando con su impronta una cultura que hoy nos distingue como una comunidad laboriosa y en constante desarrollo".

Seguidamente, agregó: "También quiero saludar a las mujeres y hombres que ponen lo mejor de sí cada día a través del ejercicio de sus oficios y de sus profesiones reconociendo a San Francisco como una ciudad habitada por individuos que tienen incorporado el gen del trabajo y del progreso".

"Quiero destacar, además, que este día es un símbolo de la lucha, de la reivindicación de los derechos laborales y de la movilidad social ascendente a través del acceso a un trabajo digno y a una remuneración justa", cerró Bernarte.