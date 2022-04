La reanudación de las actividades, luego de varios meses de restricciones a causa de la pandemia, hizo que la demanda en el rubro de los repuestos de automotor volviera a un nivel relativamente normal. En la actualidad ya no preocupa la falta de trabajo sino que ahora inquieta la falta de stock.

En el marco del Día Nacional del Repuestero Automotor, Gabriel Tamagnini, al frente de la Cámara de Comerciantes Repuesteros y Afines, se refirió a la actualidad del sector.

“Es una situación un poquito complicada en todos los aspectos. El rubro se mantiene más o menos estable, hay un cierto movimiento aceptable, pero con cierta preocupaciones o complicaciones que se nos vienen acumulando día a día”, empezó.

Tamagnini enumeró los inconvenientes que enfrentan hoy los trabajadores del rubro repuestero: “La pandemia había frenado el movimiento de vehículos, no había tanto consumo pero hoy ya eso está normalizado. Ahora se van dificultando otras cosas, como conseguir la cantidad de insumos suficientes, los altos costos o las financiaciones en las reparaciones. Siempre hay una complicación nueva que va apareciendo, pero estamos tratando de cumplir con el servicio hacia la gente, que es el de mantener los vehículos en movimiento”.

Falta de stock

Para el titular de la Cámara, faltan insumos en cantidad suficiente. Hay demoras en algunos ingresos cuando antes existía una mayor agilidad, debido principalmente a las demoras existentes en las autorizaciones de importaciones pendientes.

“Van a llevar entre 30 o 60 días más de lo que se hacía antes y a veces se te corta el stock. Hay muchos proveedores también que a veces no dan abasto en algunas fabricaciones o priorizan un poquito la venta al exterior, entonces no se cumplen a veces los cupos locales, pero en general estamos peleándola día a día”, agregó Tamagnini.

La inflación, si bien es un inconveniente más, no es el principal en el rubro. “Ya venimos muchos años de manejo de inflación no notamos aumentos tan descabellados en los repuestos últimamente, no hay una gran variación, pero sí afectan al usuario, al que le aumentan los costos día a día y a veces dejan de priorizar el mantenimiento del vehículo o las inversiones”.

Neumáticos, el rubro más afectado por los aumentos

Precisamente sobre el aumento de costos, el comerciante repuestero aseguró que en general no hubo grandes incrementos aunque sí existieron en rubros particulares, como el de los neumáticos.

En ese sentido, explicó: “Porcentualmente no lo tenemos calculado, considerablemente no hubo grandes amentos en los últimos tiempos, pero hay otros rubros en que sí, por ejemplo en el rubro de las cubiertas. En eso ha habido un aumento considerable”.

“Hubo más del 50% de aumentos en algunas medidas o en algunos tipos de cubiertas en el transcurso del año. Es desparejo”, concluyó.