Consejo de Seguridad con la mirada en ambas jurisdicciones: “Tenemos que obviar el límite”, aseguraron

Este miércoles se reunió luego de un tiempo prolongado, impedido por la pandemia del Covid-19, el Consejo Interprovincial de Seguridad Ciudadana, encuentro encabezado por el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; y los ministros de Seguridad de las provincias de Córdoba y Santa Fe, Alfonso Mosquera y Jorge Lagna, respectivamente.

La reunión se desarrolló en momentos donde la inseguridad parece no dar tregua, no solo en nuestra ciudad sino también en Frontera, donde hace unos días ocurrió un asesinato a sangre fría con el sello de ajuste narco, donde por el momento no hay detenidos.

Participaron también las jefas policiales de ambas provincias y también las autoridades de las policías de San Francisco y Frontera, demás autoridades políticas y judiciales.

Bernarte destacó el poder volverse a juntar para compartir experiencias y poder trabajar en diagnósticos en conjunto que faciliten la toma de decisiones para enfrentar el delito: “Si trabajamos de manera desarticulada, cada uno por su lado, no se lograrán resultados esperados. La realidad territorial de la zona, con tres conglomerados urbanos de distintas jurisdicciones (San Francisco, Frontera y barrio Acapulco de Josefina) hace indispensable acciones conjuntas”.

El intendente informó que desde el municipio se hacen aportes que sirven a la prevención del delito y enumeró: “Estamos trabajando para la pronta puesta en marcha de la central de monitoreo que el próximo mes seguramente vamos ya a estar trabajando conjuntamente con la Policía de Córdoba y que representa un paso adelante en lo que se vino trabajando”.

Actualmente la ciudad cuenta con 75 domos (cámaras de seguridad urbana) instalados y llegarán cinco más durante este año. Asimismo, Bernarte también indicó que se avanza con el cambio de dos mil luminarias que están pasando a tener tecnología led.

Preocupación en Córdoba por el “avance” del delito

Mosquera remarcó que este tipo de encuentros es clave para el intercambio de opiniones. Indicó que el flagelo de inseguridad es “transversal” a todo el país y Córdoba no se escinde de ese flagelo.

“Nos preocupan y ocupan todas las etiologías delictivas. Córdoba tiene baja incidencia de homicidios dolosos, trabajó mucho en esto. También en materia de contención llevando adelante obras que tienen que ver con el entramado social y la constitución de consejos barriales que dan resultados", indicó el funcionario.

Tras ello, agregó: "Creemos en la participación ciudadana, conjuntamente con las fuerzas de seguridad y gobiernos locales y en el diseño de políticas públicas de prevención. Nos preocupa el avance de la narcocriminalidad, de los robos en general, del crimen organizado, hay una serie de actividades delictivas y hay que trabajar a destajo para mitigarlos".

Cuestión de jurisdicción

Por su parte, el ministro santafesino Lagna coincidió con Mosquera que la seguridad no debe limitarse solo a mayor personal policial o tener más patrulleros, sino también enfocarse en los aspectos sociales de un lugar.

“El futuro es trabajar en conjunto y articular los niveles de gobierno y la red de instituciones. Todos los delitos nacen con una base de delito común y muchos terminan en narcotráfico y es clave la unión de ambas justicias para llevar adelante los procedimientos”, explicó.

El funcionario reconoció los problemas que hubo en la Policía de Frontera, luego de que hace unos meses se haya descabezado la cúpula: “Tuvimos problemas en la fuerza que los propios remedios del Estado apartaron a personas que se desviaron del camino”.

Por último, Lagna habló de cómo debe mejorarse el trabajo entre ambas jurisdicciones, Córdoba y Santa Fe: “Hay que reforzar lo tecnológico y el recurso humano de esta zona, se delinque de un lado y escapan hacia el otro, bandas que trabajan en conjunto con esa ventaja que da el límite. Como decía Mosquera, tenemos que obviar los limites, si la policía debe actuar de un lado de otro hay que suplirlo con comunicación y tecnología”, cerró.