Este jueves asumen en una ceremonia en el Centro Cultural los concejales que formarán parte de los distintos bloques del Concejo Deliberante y durante la mañana la concejala Cecilia Roffé anunció que formará un bloque unipersonal distinto al resto de los concejales de Juntos por el Cambio, la lista por la cual fue elegida en junio pasado.

Si bien era sabido que la relación con el actual referente de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, estaba lejos de ser buena, la decisión de Roffé se hizo oficial este mismo jueves a través de una nota que presentó ante el Concejo Deliberante para formar su propio espacio, llamado “San Francisco Cambia”. De esta manera, la oposición queda dividida en dos bloques: el de Roffé y el de Juntos por el Cambio.

Consultada por El Periódico, Roffé señaló que “ya venía trabajando en un bloque unipersonal” y que será “la oposición más fuerte”. Sin embargo, aclaró que no se fue de la alianza Juntos por el Cambio, sino del bloque: “No me fui de Juntos por el Cambio, el Frente Cívico lo sigue integrando, solo no formo parte del bloque”.

Desde JxC, por su parte, a través de un comunicado consideraron que “Roffé rompió el bloque de Juntos por el Cambio” y aclararon que el mismo estará formado ahora por Puricelli (presidente del bloque), Camila Sol Pérez, Luciano Stoppani y Pablo Terraf.

El oficialismo, por su parte, tendrá siete concejales.

La explicación de Roffé

“He conformado el bloque San Francisco Cambia, un bloque unipersonal dentro de Juntos por el Cambio. No tenemos la figura de interbloque, no tenemos carta orgánica, por lo que he formado un bloque unipersonal. Pero con las mismas convicciones y con las mismas ganas de seguir trabajando que en estos cuatro años", aseguró a este medio.

“Creo que los más de mil proyectos presentados en el Concejo Deliberante demuestran mis ganas de transformar esta ciudad, de priorizar cuáles son los problemas reales que tienen los vecinos de nuestra ciudad”, añadió.

“Voy a seguir pidiendo que Bernarte cumpla con con sus promesas no solo de campaña, sino con planteos que hacía cuando era un concejal opositor, que yo creo que hoy él tiene la libertad de hacer lo que manifestaba, tiene la posibilidad siendo hoy el intendente de llevar a cabo lo que planteaba, como la eliminación del FOSP o la transparencia del Estado municipal”, siguió.

"Ese va a ser mi rol, de oposición fuerte como he sido estos cuatro años pero abocando mi tiempo al trabajo con el vecino", finalizó.