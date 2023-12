La inspiradora historia de Margarita, que terminó la primaria a los 83 años

A sus 83 años, Margarita está a punto de terminar la escuela primaria: esta admirable mujer está a pasos de alcanzar una meta que no muchos se animan a cruzar. Ir a la escuela y completar la educación primaria siempre fue su sueño, pero distintas cuestiones de la vida se lo impidieron. Sin embargo, su coraje y su pasión por aprender hicieron que hoy sea un ejemplo de que nunca es tarde para cultivar el intelecto. Con arrugas que cuentan historias, y una mirada llena de sabiduría, ella y sus cuatro compañeros están a punto de cumplir un sueño.

Oriunda de Villa Concepción del Tío, Margarita Ferreyra dio en marzo sus primeros pasos en la escuela primaria noctura para adultos José Bernardo Iturraspe, que funciona en el edificio de la escuela Yrigoyen.

“Cuando estábamos con mi mamá no podíamos estudiar porque éramos muy humildes, teníamos que trabajar. Yo empecé, pero fui unos meses nomás a primer y segundo grado, después nos sacó porque teníamos que trabajar y teníamos que quedarnos con nuestras hermanas”, recordó sobre los motivos que le impidieron estudiar en el momento.

Pero enseguida recordó: “Una noche, en mi casa, pensando dije 'qué hago todo el día encerrada acá'. Pensé en preguntarle a mi hija Patricia si conocía algún colegio nocturno y me nombró a la escuela noctura Iturraspe. Me dijo que me iba a anotar. Fue así que me anotó y empecé, me encantó, cambié de la noche a la mañana, fue muy lindo”.

Asustada ante lo nuevo, rememoró que los primeros días no tenía palabras para expresar y relacionarse con sus compañeros, pero rápidamente eso cambió. “No me salían palabras para hablar nada. No conocía a nadie, pero gracias a Dios el grupo era muy bueno, los chicos son muy buenos, los 'chicos' digo yo", repite Margarita risueña, ya que sus compañeros tienen 14, 40, 45 y 47 años.

“Cuando era chica y veía los chicos en la escuela me daban unas ganas de ir… me preguntaba si algún día iba a poder ir y se me dio. Es una cosa muy linda, yo me pregunto cómo perdí tantos años. Siempre hablo con mi nuera o con mi hija y les digo ¿por qué no se me despertó la mente antes? Me encanta ir, cambié de la noche a la mañana, esto me hizo cambiar mucho, es muy lindo y las profesoras son muy buenas”, agregó.

Repercursiones

Tomar la decisión de estudiar a sus 83 años fue una novedad que sorprendió a su familia: “Mi familia chocha, mis hijas no podían creerlo, tengo siete mujeres. Dije que iba a empezar el colegio y mis nietas me preguntaban si era en serio. Les dije que me iban a tener que ayudar, me preguntaban ‘¿vas a aguantar?’, yo les decía que sí, que por qué no, si me llevaban y me traían. Y así fue, me llevan y me van a buscar”.

Pese a que reconoce que le cuesta, le gusta mucho Matemática y Lengua. “Practico mucho con los cuadernos, mi nuera me ayuda mucho y mi nieta”.

El cambio de vida, aseguró, la va a hacer extrañar las aulas de ahora en adelante. “A veces pienso y me pongo a llorar, porque no voy a ir más y no voy a ver más a las señoritas Claudia y Carina, que son tan buenas. Son como una madre para mí, me han enseñado mucho, mucho, les estoy muy agradecida”.

Como todo, el camino no fue fácil, y hasta estuvo cerca de abandonar por un problema de salud que le impide escribir bien. “Pensé en dejar, pero mi nuera me dijo que no deje. Hasta un día se lo dije a las señoritas, pero no dejé y salí adelante con la ayuda de ellas. Por eso me gustaría que la gente que quiere ir, vaya, es muy lindo y se aprende”, dijo.

Seguidamente agregó, dirigiéndose a las personas que están en la situación en la que ella se encontraba: “Les diría que no tengan miedo como tuve yo, porque es muy lindo”.

Inscripciones

En algunos días finalizará el ciclo lectivo 2023, pero las inscripciones están abiertas para el próximo. Pueden anotarse personas desde los 14 años, sin límite de edad. Personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 3564 682907 para obtener mayor información.