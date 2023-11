Entre estudios y llamas: la historia de Juan Cruz, el aspirante a bombero de 16 años

Juan Cruz Carle es un joven de tan solo 16 años que demostró que la valentía y el compromiso no conocen límites de edad: hijo y hermano de bomberos, reparte su tiempo entre la escuela secundaria, la academia donde aprende inglés y su formación como bombero voluntario.

Si bien pisó el cuartel por primera vez a sus 3 años, inició oficialmente su camino en la institución bomberil en la Federación de la Provincia cuando cumplió los 9, en noviembre del 2016.

“Hoy en día tengo casi siete años en la institución, que los pasé en la Escuelita de Aspirantes Menores. Esta busca formarte como persona, inculcarte valores desde chico. Más allá del hecho de ser bombero, te forma como persona fuera de lo que es el ámbito bomberil” explicó.

Juan Cruz indicó que desde hace un par de meses, por la edad, le toca hacer el BN 1, preparándose para lo que verdaderamente va a ver en el primer año, todo teórico. En tanto que, el segundo año, ya sabe que será más práctico, justamente para que el último, cuando arranque a salir a los siniestros, haya tenido una preparación previa completa.

Pasión de familia

Su llegada al cuartel se dio como acompañante de su papá, el oficial principal Cristian Carle, que también es bombero: “Ya era como algo que estaba en la familia dando vueltas”.

Quizá por eso al principio le costaba darse con la gente, pero fue algo que de a poco pudo solucionar. “Cuando entraba al cuartel me quedaba callado, o se me escapaba mi papá y yo me asustaba, no conocía a nadie. La Escuelita me ayudó a soltarme; hoy en día charlo o tomo mates con cualquiera, ya no necesito estar con mi papá”, indicó.

“Decidí sumarme por la pasión que uno tiene. Hoy en día no puedo salir a un incendio, pero toca la alarma y mi hermana sale corriendo, mi papá sale corriendo, y yo salgo detrás de ellos. Vamos todos junto al cuartel y me quedo ahí escuchando, esperando a ver qué dicen. Y cuando vuelven ayudo a lavar las unidades con los chicos que están en el cuartel general. Esa pasión mi papá me la transmitió a mí, fue algo que me encantó y desde que entré no me quise ir más, fue eso lo que verdaderamente me gustó y me aferró al ser bombero”, sostuvo.

Primeros pasos

Si bien está dando sus primeros pasos, Carle comentó que pasa muchas horas en las instalaciones bomberiles. “En cualquier tiempo libre vengo a cuartel, siempre trato de venir con mi hermana o con mi papá para no venir solo. El cuartel es mi cable a tierra. Aprovecho cualquier tiempo libre para venir”.

En lo que respecta a su formación, las mismas lo congregan dos veces a la semana, los jueves a la noche, en donde se capacita durante dos horas, y los sábados después del mediodía o por la tarde, en donde la preparación es mas extensa.

“Mi objetivo es jurar y ser bombero. Después que venga lo que tenga que venir. Yo lo único que quiero es llegar a ser bombero y ya está, con eso soy feliz”, cerró.