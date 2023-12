El Grupo Scout Cristo Rey nació a la par de la Parroquia, pero en todos los lugares pasa y un día se separaron. Eso sucedió en 2017 cuando de repente les dijeron que había que desalojar las instalaciones.

En aquella época tenían 40 años de historia escritas y había más de 100 chicos que todos los sábados aprovechaban las enseñanzas del movimiento Scout. Por eso cerrar fue lo que se intentó evitar y allí fue cuando la solidaridad de San Francisco vio la luz.

Todos los adultos se pusieron los valores que promueve escultismo sobre la espalda para salir a flote. Lograron primero mudarse al predio de La Bancaria gracias al ofrecimiento de esa institución.

Después de peregrinar, hoy están en un terreno a la par de la Capilla María Reina, un lugar al que hicieron y sienten como suyo. El empuje de su gente permitió que el 8 de diciembre cumplieran 50 años de existencia.

Rostros

Los dirigentes o adolescentes que un día tuvieron que alzar todas las cosas del predio de barrio Vélez Sarsfield son ahora los dirigentes. Son esos jóvenes los que están con una pala haciendo mezcla para realizar arreglos, los que pintan y los que hablaron con El Periódico.

Agustín Juárez es el actual jefe de grupo y todavía recuerda cuando lo iniciaron en las actividades sus propios padres. Como familia pasaban mucho tiempo ahí y para él se hizo natural. “Al principio probé, me encariñé y después se hace difícil abandonarlo”, confesó.

Junto a él estaba Carlos Scocco que lleva 18 años en esta comunidad y de cierta forma crecieron a la par con Juárez. Ambos coincidieron en la mayor característica de Cristo Rey.

“Lo hace especial la gente, siempre fue un grupo fuerte. Hemos pasado varias situaciones que quizás a otros los hubiera llevado al abandono o que se viniera todo abajo, pero hemos logrado salir adelante y superar esos desafíos. No fueron fáciles por supuesto”, expresaron.

Resurgimiento

Cristo Rey fue creado en 1973 por el presbítero Carlos Cassina, pertenece al Distrito 1 – Zona 23 dentro de Scout de Argentina. Hasta 2017 estuvieron siempre en las instalaciones de la Parroquia homónima, pero de repente casi cerraron.

“De un momento a otro nos dijeron que nos teníamos que ir, teníamos más de 100 chicos en ese entonces. Tuvimos que cambiar de barrio en la otra punta y perdimos a muchos, después acá pasó lo mismo y dejó otra tanda. El grupo de adultos sin embargo siempre siguió adelante”, apuntaron.

Para siempre estarán unidos y agradecidos con La Bancaria que les abrió las puertas. Su Grupo, si bien nace dentro de la comunidad católica no por ello debe estar en una y eso fue fundamental en aquel entonces.

Siguen firmes

Una sociedad que tiende cada vez más a “mirar hacia sí misma” hace que estos espacios pierdan muchas veces el interés de los chicos. En contraste, dentro del Grupo es se les inculcan hábitos sobre compartir, a ser solidarios, hacer servicios, les dan herramientas para la vida.

“Más allá de las modificaciones, el movimiento hace lo necesario para que nadie quede afuera y sea inclusivo. No es como en un deporte, acá nadie queda afuera, no hay barreras y le buscamos la vuelta para que no se vayan los chicos. El movimiento ha mutado para convertirse cada vez más personalizado, pero lo que queremos es incluir a todos para que puedan venir”, aseguraron.

El verdadero aporte del escultismo entonces está en la integración, en unir y no distinguir. “Hay muchos chicos que les hacían bullyng, sus amigos se juntaban y no los invitaban y acá ellos vienen a divertirse y lo sienten como una familia. Eso es lo que intentamos inculcar, con la sociedad individualista de hoy es muy difícil, siempre está el que se burla o hace chistes por ser scout”.

Celebración

Los festejos serán este domingo 10 en el predio de Camioneros, ruta 19 kilómetro 125. A las 11.30 de la mañana se reúnen en un almuerzo a la canasta, aunque habrá cantina.

En 50 años calculan que más de 5.000 personas pasaron por el grupo por eso es una invitación al reencuentro y a revivir los viejos tiempos.