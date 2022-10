Con charlas, estudiantes de ProA buscan inspirar a la sociedad

Un grupo de estudiantes de 7º año participó recientemente del programa TeD-Ed: por medio del mismo, y con la Tecnoteca como escenario, grabaron videos con charlas de diversas temáticas, que compartieron a través de Youtube y otras redes sociales. El objetivo: comunicar sus ideas para que impacten en sus comunidades.

Cabe destacar que el programa TeD-Ed es un espacio formativo que se desarrolla en escuelas secundarias u otras instituciones educativas, en el que los alumnos trabajan guiados por sus profesores para generar y comunicar ideas, en el marco de asignaturas escolares; luego cada escuela organiza su propia charla TEDx en la que los protagonistas son sus estudiantes.

Desde hace algunos años, la escuela Escuela Experimental ProA Técnica, con especialización en Programación, posee la licencia del programa TeD-Ed. Esto implica la posibilidad de acceder a las capacitaciones TED, en las cuales se motiva a los jóvenes a comunicar sus ideas para inspirar a otros.

Esta iniciativa educativa tiene como objetivo acompañar a jóvenes y adolescentes a poner en movimiento y comunicar sus ideas para que impacten en sus comunidades , produciendo de esta manera conocimiento y datos para promover que la sociedad escuche voces diversas.

Este proyecto se integra a las asignaturas Formación en Ambiente de Trabajo y Club de Arte - Oratoria, y culmina con la presentación y grabación de las charlas. Este año, se utilizaron las instalaciones del auditorio de la Tecnoteca para llevarlas adelante.

Esta experiencia, contaron desde la escuela, resulta muy motivante para los estudiantes, quienes eligen la idea que quieren comunicar y la desarrollan durante varias clases, para poder finalmente exponerla frente al público.

Charlas

Valentina Galetto - Invierno entre libros

“Siempre que encuentres el correcto, los libros van a ser buena compañía”. Vacaciones de invierno, 2 semanas de disfrute para hacer tus actividades preferidas. La gran pregunta: qué hacer, qué mirar o, mejor dicho. ¿Qué Leer?

Cecilia Andrisano -"El florecer del Fracasado"

“Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo” ¿Está mal fracasar? ¿Todos fracasamos? A medida que nos vamos desarrollando vamos cometiendo distintos errores, en sí el vivir se basa en tropiezos y caídas, por esta razón está bueno asumir el fracaso como estilo de vida.

Serena Ludueña -"¿Creer o no creer?"

“Fe: creencias sobre algo que alguien nos dice sin fundamento alguno”. Desde los inicios las creencias habitan en la tierra, perdurando en la vida de cada ser humano sin tener validación alguna, siendo alabadas por unos y muy criticadas por otros, planteándonos constantemente ¿Por qué el ser humano elige creer?

Milton Echenique - "¿Por qué escribo?"

“Letras que describen emociones”. Comenzó como un hobby y se transformó en algo más. La importancia de encontrar tu pasión en el mundo y poder llevar a cabo lo que te completa. Hallar ese instrumento que te permita no solo involucrarte con vos mismo, sino con los demás.

Giuliana Tomarello - "Emprender con esencia"

“Sueña, Siente, Acciona y Cumple” De una necesidad individual, surge una colectiva. Encontrar lo que más de uno necesita y por qué no, construirlo. Un trayecto de esfuerzo, recompensado con la satisfacción de poder decir: “Yo SÍ pude”.

Lisandro Bonelli -"Las Emociones"

“Cuando las emociones se callan, el cuerpo es el que habla”. Constantemente sentimos, es algo innato que no podemos evitar. Lo que sí nos podemos replantear es la importancia de los 5 segundos antes de actuar. La gran dificultad de lograr que hable la persona y no la emoción.

Alan Arteaga - "La importancia de saber alimentarse"

“Cuando comés bien, te sentís bien”. Los alimentos nos rodean constantemente, cada cierta cantidad de horas debemos ingerirlos. La gran incógnita es cuál es la forma correcta de utilizarlos, los grandes cambios que esto puede conllevar y cómo tu salud puede mejorar.

Julieta Buttignol - "Un emprendimiento en crecimiento"

“Tu éxito lo construyes con lo que haces todos los días”. Primero fue una forma de pasar el rato, después un hobby y hoy en día un trabajo. El camino del esfuerzo que conlleva a una meta de satisfacción; yo emprendo ¿y vos?

Maria Agustina Romera -"No te estás muriendo, es Ansiedad"

“Recuerda: se va a pasar”. Ataques inesperados, sorpresivos, que desencadenan un brote de desesperación. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar? La importancia de capacitarse para saber ayudar y no dejar solos a los demás.

Santiago Villalba -"Decisiones"

“Somos el resultado de todas las decisiones que tomamos” ¿Si o no? Una pregunta constante en nuestro día a día; es característico de la sociedad dejarse llevar por la decisión más optada, pero ¿qué pasaría si un día rompiéramos con esa regla y optamos por la opción que de verdad nos completa? Ahí conoceremos La importancia de la decisión.

Juan Cruz Moyano - "Los Fracasos son Evolución"

"Si no fracasas no aprendes, y si no aprendes, no cambias” ¿Se puede encontrar algo bueno en los fracasos? ¿Hay una luz después de cada fallo? La importancia de equivocarse para poder comprender que la vida se trata de prueba y error, lo que realmente vale es modificar las cosas para tratar de no volvernos a equivocar.

Lautaro Gomez -"Yo, bombero"

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Arrancó como una idea loca que jamás se cumpliría, luego se volvió un escape de los problemas. Un grupo que se convirtió en familia y que a partir de ahora le dedicaría varias horas de su vida a un mismo propósito. Un sueño, que transformó la realidad.

Uriel Menesterolo - "La otra cara del Cannabis"

“Contenidos que pueden modificar tu Tabú”. ¿Es solo una adicción? Todo lo relacionado con la planta es malo? Los beneficios que esconde el aceite de cannabis y todos sus increíbles resultados, los cambios que puede generar en el metabolismo del ser humano y lo fundamental, romper la polémica detrás del consumo.

Braian Michelli - "Ser diferente tiene lo suyo"

"Una discapacidad no es un impedimento". Lo que para algunos sería un problema, para otros es fortaleza. Encontrar en un deporte no solo actividad física sino superación. Entender que siempre que uno se esfuerce puede lograr lo impensado.

Leonardo Astrada -"El humor en los funerales"

“Un idioma universal, el Humor”. Algo que compartimos entre sociedad es la sonrisa, hay muchas maneras de generarla y es una de las mejores sensaciones. Nunca se sabe cuándo es el momento oportuno para implementarla, muchas veces nos ayuda a poder afrontar distintas situaciones difíciles para nosotros, y… ¿por qué no un funeral?

Lautaro Raineri -"Amistad"

“Lo más valioso de la vida no es Qué tenemos, sino a Quiénes tenemos”. Los amigos, una de las partes fundamentales en la vida del ser humano. La segunda familia que uno decide tener, miles de momentos, risas, llantos compartidos con un mismo grupo, al que volveríamos a elegir una y otra vez.

Joaquín Granados - "Tipos de Perdón"

“Pedir disculpas es una virtud de pocos”. Cometer errores y saber arrepentirse, esperar el momento indicado para poder comunicarse con los demás. Saber descifrar los sentimientos, y poder transmitirlos de verdad. Tener el valor de pedir perdón y no simplemente expresar una oración.

Santiago Cézar - "¿Está bien bajar películas y series de Internet (gratis)?"

“¿Se puede robar la virtualidad?”. ¿Qué se puede describir como robar? Con la cantidad de herramientas que lo facilitan, es muy difícil plantearse si la acción que se está llevando a cabo está mal. De esta manera, podemos repreguntarnos: ¿Es ético hacerlo?

Luciano Gerbaudo -"¿Es solo fútbol?"

“Siempre estaré atado a esta pasión tan grande”. Un amor, un vicio, más que solo un juego. Una pelota que mueve países cuando recorre la cancha, une y separa sociedades, crea rivales y a veces hasta enemigos. El poder de un deporte, que hace tiempo dejó de ser solo fútbol.

Tobías Possetto -" Síndrome del impostor"

“Fan de creerme incapaz de hacer cosas que sé que puedo hacer”. Una duda que nos invade continuamente a la hora de realizar cosas, unos lo conocen como miedo, otros como inseguridad, a partir de ahora lo llamaremos como "El Síndrome Del Impostor".