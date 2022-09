La tecnología y los libros no tienen porqué estar diferenciados, al contrario ir de la mano posibilitó que más chicos y chicas se sumen al mundo de la literatura. Con esta premisa se llevó a cabo "Proyecto de Oralidad, Lectura y Escritura del programa provincial: Leer y Escribir el Mundo desde las Escuelas Cordobesas" en la Escuela Proa especializada en Biotecnología que funciona en la UTN San Francisco.

En este caso los docentes les propusieron a los chicos leer y analizar textos literarios, pero en vez de solo debatir sobre lo que aprendieran, tenían que traducir ese análisis crítico en una exposición a través de la tecnología convirtiéndose en booktubers o booktagramers por un día.

Para explicarlo fácilmente un booktagramer es una persona que se dedica a hacer reseñas literarias, recomendaciones o compartir conocimiento en relación al tema, usando las redes sociales sea YouTube (de ahí el término booktuber), Instagram, Tik Tok, entre otras plataformas. Son por así decirlo influencers de la lectura en redes. Algunos ejemplos son raquelpgx y oscarperonowilde que son un éxito en Tik Tok.

La profesora de Lengua y Literarura, Juliana Fernández fue una de las personas que estuvo a cargo de esta jornada que abarcó a los estudiantes de toda la escuela. La docente dijo a El Periódico: "Es un proyecto planteado por el gobierno provincial que le propone a las escuelas trabajar (el tema) de forma creativa. Todos los cursos ese día fueron parte y se planteó convertirlos en booktubers y bookstagramers".

Protagonistas

En grupos formados aleatoriamente se repartieron cuentos de géneros distintos que eran leídos en grupos, luego debían organizar una reseña oral con las aplicaciones que eligieran para transmitirlo.

El resultado final se vio en pantalla gigante en el salón universitario, ademas eligieron a los tres más votados entre ellos mismos a través de un formulario de Google que habilitaron. Es decir, todo estuvo mediado por tecnologías.

"Algunos chicos ya tenían idea de lo que eran los booktagramers, pero se les mostraron diferentes videos y ellos entendieron rápido la idea. Creemos que hubo un gran desempeño, entendemos que hacerlo así como algo más lúdico y dinámico termina agrupando a todos. No existió ninguna diferenciación para participar entre los chicos que tienen adaptaciones en los contenidos", contó la coordinadora de la institución, Carina Dezzi.

Leer de forma diferente

Todos los estudiantes disfrutaron de la jornada, la experiencia para las docentes fue fructífera porque el objetivo fue más que logrado y los chicos aceptaron el desafío de analizar los textos de una manera más cercana a su forma de vivir.

En parte, exigirles que utilizaran redes sociales para hacerlo impulsaba esta forma alternativa de vinculación con la lectura. Fernández contó: "Se está modernizando la lectura, los chicos no es que no leen si no que están leyendo distinto. Cuesta entender que no agarran libros físicos, pero sí digitales. Es un error decir que se perdió la lectura".

Para Dezzi incluso "leen más que en otras épocas, están más expuestos a la lectura" y recordó que "los libros en papel fueron siempre caros y hoy lo tienen más a mano con la digitalización, no quedan afuera de ese placer de leer".

"Fue una jornada que fomentó la construcción de ideas"

Esta escuela Proa tiene estudianes entre 1° y 4° año del nivel secundario, los ganadores fueron de los tres primeros cursos y se hicieron acreedores de una bolsa de golosinas para los más votados.

Al momento de compartir su experiencia Gael Moyano (de 3° año) habló en representación de sus compañeros y afirmó: "Fue una jornada muy linda, arrancamos desde temprano porque nos dieron las bases sobre lo que hace un booktuber como post, videos, shorts. Nos repartieron en grupos y con cuentos para analizar".

Rápido todos entendieron que de lo analizado había que hacer un video "más o menos corto" que se puede ver en el Instagram oficial de la escuela (@proabiosanfrancisco). Lo que sí podían hacer era construir ese resumen audiovisual de la forma que quisieran, dándole su "toque especial".

El resultado para Gael fue más que positivo. "Siento que fue una jornada que fomentó mucho la construcción de ideas, mostrar al mundo tus pensamientos, analizar tus puntos de vista para compartir. Creo que en el futuro pueden salir cosas muy lindas".