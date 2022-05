La hermana de Leonardo Gallegos, el Dj de Frontera que fue asesinado dos años atrás en Frontera, compartió un escrito en sus redes sociales luego de conocerse una importante resolución por parte de la fiscalía de Frontera a cargo de Nicolás Stegmayer.

El funcionario judicial presentó el pedido de elevación a juicio por el crimen de Gallegos e informó que solicitará una pena de prisión perpetua para el único detenido que tiene la causa, un joven de 21 años identificado como Claudio “Tatín” Gudiño, arrestado el 20 de mayo de 2020.

"Yo María Fernanda Gallegos hermana de Leonardo Gallegos (Leo) somos hijos de una familia trabajadora mi Padre Metalúrgico mi madre comerciante, una flia común mi hermano haciendo el trabajo que tanto le gustaba ser un DJ y un día nos destruyen la vida nos arrebatan a mi Hermano de la manera más cruel que puede haber ¿Pedir JUSTICIA esta mal??? Lo voy hacer mientras tenga vida porque por el voy hacer todo lo que pueda para que paguen los que tanto daño le hicieron a mi Hermano porque el no lo merecía....nos destruyeron la vida por eso esta mal Pedir Justicia!!!!", sostuvo en una primera parte Fernanda Gallegos, hermana de Leonardo tras enterarse de la decisión del fiscal.

"Agradezco haber tenido la flia que tuve que jamás tuve que ir a ver mi padre o mi hermano ala cárcel. Eso porque siempre fuimos buena gente hablen digan lo que quieran se lo que somos y lo que fue MI HERMANO un ser con todas las letras buena persona amable respetuoso.....y esta soy yo voy a pedir JUSTICIA no me voy a cansar así que le guste a quien le guste voy a gritarlo siempre JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA por vos mi Angel y acá estoy siempre con vos HERMANO de mi corazón...te voy a extrañar siempre te voy amar siempre!!!!! No te olvides mi flaco estuve hasta el último con vos y voy a seguir de pie por vos!!, agregó en el escrito a través de cuenta de Facebook.

El crimen

A las 19.30 del 23 de abril de 2020 cuando una motocicleta frenó al frente de la vivienda del DJ. Estaba tomando mates con sus padres, le golpearon la ventana y lo llamaron a él. “Leo asomate”, le dijo una voz de una persona que creen conocida.

“Fue allí cuando Leo abrió la ventana, y ahí nomás le tiraron y se fueron. No le robaron nada", contó Fernanda.

Por su parte, en una de las audiencias, el fiscal Stegmayer describió que "la persona aún no individualizada conducía el vehículo y el imputado (por Claudio Gudiño), que iba como acompañante, llevaba consigo un revólver calibre 32 largo, sin la debida autorización y en condiciones de uso inmediato".

"Una vez en el lugar, Gudiño descendió del vehículo, caminó hasta una ventana que da al comedor de la vivienda, la golpeó y llamó a Leonardo Manuel Gallegos por su nombre", precisó.

"Seguidamente, la víctima abrió la ventana y el imputado le disparó dos veces. Uno de los disparos impactó en la cara y otro en el pecho de la víctima", relató.

Gallegos falleció cuatro días después en un centro de salud Córdoba, a donde había sido derivado ante la gravedad de su cuadro.