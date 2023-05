La fiscalía de Delitos Complejos avanza con la investigación del aberrante caso de abuso sexual contra una niña de 2 años registrado el pasado 14 de abril mediante un control pediátrico en el hospital Iturraspe de San Francisco.

El viernes, tras una ardua investigación, el fiscal Alberione ordenó detener a un joven de 25 años como presunto autor del hecho. La aprehensión se produjo en una obra en construcción del sector norte de San Francisco.

El sujeto fue trasladado al penal de Bouwer de Córdoba capital y se aguarda que sea indagado en las próximas jornadas..

Los investigadores avanzaron con la toma de testimonios y una serie de análisis cuyos resultados llegaron el viernes. Por lo que la fiscalía a cargo de Bernardo Alberione pidió la detención de esta persona que no sería familiar directo de la niña, aunque sí integraría o tendría relación con alguien del entorno íntimo y que se presume estuvo con la menor a solas en algún momento.

El Periódico en este caso mantiene reserva de las identidad para resguardar a la víctima.

Cómo se descubrió el abuso

El abuso sexual fue descubierto en el Hospital Iturraspe, a donde M. (la llamaremos así con el fin de proteger la integridad de la víctima) llegó porque su hija no se estaba sintiendo bien: “La empiezo a notar el miércoles 12 de abril como enferma, decaída, entonces la llevo al pediatra al día siguiente. Me dijeron que estaba bien, pero que podía estar incubando alguna gripe. Le hicieron análisis y al otro día voy por los resultados. Me atiende la pediatra de guardia y me informó que se le encontró una bacteria de transmisión sexual en la orina”, narra.

En ese momento empezó el shock. Decidió hacer la denuncia policial y meterse, como ella misma define, “en otro mundo”.

La familia de la víctima es representada legalmente por los abogados Nicolás Casas y Virginia Panero y se presentó como querellante en la causa para tener acceso a la investigación.