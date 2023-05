Un abuso sexual a una niña de dos años de San Francisco es investigado por la fiscalía de Delitos Complejos. El mismo fue detectado en el marco de un control pediátrico en el Hospital Iturraspe.

Por estas horas, los investigadores avanzan con la toma de testimonios y pericias médicas para intentar esclarecerlo. Sin embargo, no es una materia fácil debido a una serie de cuestiones.

Fuentes judiciales ya habían remarcado que se estaba en presencia de una causa realmente compleja de determinar la autoría, por este motivo, la madre de la menor remarcó el pedido de que se disponga de todas las herramientas necesarias para atrapar al autor, que sería del círculo íntimo de la familia.

“Si tiene algo de afecto, de humanidad, que haga un poco más fácil esto. Sabe que en cualquier momento le va a llegar la hora, es cuestión de esperar un poco”, decía con la voz quebrada, una mamá de 21 años que se encuentra en shock, y recibió a El Periódico en su domicilio.

Su hija de tan solo dos años fue abusada sexualmente pero por el momento no hay pistas de quién pudo haber sido quien cometiera el aberrante hecho. Sí la mujer tiene algo de certeza: estaría dentro de su círculo íntimo ya que por la tarde debía dejarla al cuidado de familiares porque tanto ella como su pareja trabajaban.

El abuso sexual fue descubierto en el Hospital Iturraspe, a donde M. (la llamaremos así con el fin de proteger la integridad de la víctima) llegó porque su hija no se estaba sintiendo bien: “La empiezo a notar el miércoles 12 de abril como enferma, decaída, entonces la llevo al pediatra al día siguiente. Me dijeron que estaba bien, pero que podía estar incubando alguna gripe. Le hicieron análisis y al otro día voy por los resultados. Me atiende la pediatra de guardia y me informó que se le encontró una bacteria de transmisión sexual en la orina”, narra.

En ese momento empezó el shock. Decidió hacer la denuncia policial y meterse, como ella misma define, “en otro mundo”.

Horas clave

La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Bernardo Alberione, desde donde aseguran que se trata de una investigación muy complicada: “El abusador tenía esa bacteria, la transmitió mediante el acto pero no es fácil registrarla en el cuerpo, en este caso del vector”, explicó una fuente cercana al caso.

La familia de la víctima es representada legalmente por los abogados Nicolás Casas y Virginia Panero y se presentó como querellante en la causa para tener acceso a la investigación.

Esta semana se avanzó con la toma de una serie de testimoniales pero además se realizaron varios análisis dentro del entorno íntimo de la familia de la pequeña víctima.

