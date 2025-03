Carina, enfermera y mujer del año: "Tratamos de aliviar la carga con buen trato, paciencia y acompañamiento"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el proyecto Arquitectos Sociales llevó adelante una nueva edición de la distinción "Luna de la Mujer", una iniciativa que busca reconocer a mujeres que, con su labor, generan un impacto positivo en la comunidad. Este reconocimiento se otorga desde hace tres años y permite que el público participe activamente a través de una votación que culmina el 8 de marzo al mediodía. Este año, la persona más votada y ganadora de la "Luna de la Mujer de la Gente" fue Carina Saluzzo, enfermera y secretaria en el servicio de Oncología en la clínica de especialidades Enrique J. Carrá, con más de 25 años de trayectoria.

La sorpresa llegó a su casa de una manera inesperada. "Llamaron a una paciente para que sea compinche. Ella me preguntó si estaba en casa, llegó primero y me dijo que esperara, que tenía que llegar un amigo. Y en eso aparecieron todos tocando bocina", relató Carina emocionada.

Una trayectoria de entrega y compromiso

Desde hace más de dos décadas, Saluzzo se desempeña en el ámbito de la oncología. "Yo estudié hemoterapia, para hacer transfusiones de sangre, y hace 25 años atrás necesitaban que reemplazara a una chica que trabajaba en oncología. Así fue como ingresé, y con el tiempo me gustó más este servicio", contó.

Desde entonces, su vocación la llevó a capacitarse aún más y a profundizar su rol en la atención de pacientes con cáncer. "Lo más lindo de mi tarea es el cariño de la gente. Te hacen parte de su familia. Me han invitado a pasar el Año Nuevo con ellos, a cumpleaños de 15 de sus hijos. Esas muestras de afecto te reconfortan el alma".

Un trabajo que trasciende lo profesional

La mujer reconoce que su labor no se limita a la atención médica, sino que también implica acompañamiento emocional y contención. "Les damos aliento para que no bajen los brazos. Sabemos que muchas veces el pronóstico no es bueno, pero nuestro trabajo es alentarlos, darles fuerza y esperanza. No se puede ser indiferente en este trabajo, porque uno comparte mucho tiempo con los pacientes y termina formando parte de sus vidas".

Desde su rol en oncología, junto a su compañera Jimena, Saluzzo realiza tratamientos, gestiona turnos y ayuda con la documentación necesaria para que los pacientes puedan acceder a su medicación. "Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, ya viene con un peso enorme. Nosotras tratamos de aliviar un poco esa carga con buen trato, paciencia y acompañamiento".

El significado del reconocimiento

A pesar de su perfil bajo, Carina fue postulada y elegida por la comunidad. "He leído muchos comentarios de gente que ni siquiera conozco, que resaltan mi amabilidad, que siempre tengo una sonrisa y que los contengo cuando lo necesitan. Me emociona saber que, en medio de una situación difícil, puedo hacer una pequeña diferencia para ellos".

Sobre el impacto de la distinción, reflexionó: "Me gustaría que esto sirva para visibilizar a tantas mujeres que hacen trabajos fundamentales pero que no siempre son reconocidas. Me encantaría que esto contagie amabilidad, buen trato y empatía. Muchas veces, un gesto sencillo puede hacer la diferencia en la vida de alguien".

En cuanto a su familia, aseguró que la noticia fue recibida con mucha alegría: "Mi hijo me insistía: 'Vamos, mami', y mi mamá, que vive en un pueblito, también estaba muy contenta. La verdad, no esperaba todo esto".

“No lo esperaba para nada. Estoy feliz y agradecida con la gente, con mis pacientes y con todos los que me acompañaron en este camino”, cerró

La importancia de la distinción

"Luna de la Mujer" es una iniciativa que busca destacar a mujeres con impacto en distintos ámbitos. Además del premio Luna de la Mujer de la gente, se otorgan reconocimientos en artes, ciencia y educación, fortaleza ante la adversidad, nobleza del trabajo y servicio solidario. Y la historia de Carina Saluzzo es un ejemplo de vocación en el suyo.