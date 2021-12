El intendente Damián Bernarte supervisó el último sábado las obras de desagües pluviales de la cuenca sur, la cual se encuentra en su etapa de finalización, y de desagües cloacales en barrio La Milka. Lo hizo acompaño por el secretario municipal de infraestructura Néstor Gómez.

Gómez destacó que la obra que se encuentra por calle José Ingenieros y Salta se encuentra a punto de finalizar, ya que restan unos pocos para culminar el ramal principal.

“También supervisamos el pluvial secundario que irá por calle Salta hasta Olegario Andrade. Estamos satisfechos en función del avance de la obra que es importantísima para el sector”, dijo el funcionario.

Desde el municipio explicaron que la obra recorre calle José Ingenieros desde barrio La Milka, luego pasa por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano extendiéndose hasta calle Salta, para luego continuar como ramal secundario por Salta hasta Olegario Andrade

“A medida que se fue avanzando con los trabajos fuimos habilitado su funcionamiento de manera parcial, por lo que ya se están utilizando los desagües en La Milka y en calle López y Planes, y a medida que fue progresando por calle Salta ya se notan los frutos que significa tener un pluvial de estas dimensiones en el sector”, agregó el titular del área de infraestructura, quien estimó que la obra podría estar culminada a principios del próximo año siempre y cuando las condiciones climáticas no posterguen los plazos.

"El agua se va más rápido"

El intendente Bernarte enfatizó: “Estar en el lugar, más allá de lo que uno puede informar sobre una obra pública, nos permite tener conciencia de lo que le cambia la vida a los vecinos del sector una obra de esta naturaleza. Es importante que la comunidad sepa que las decisiones estratégicas tomadas en las gestiones de Martín (Llaryora) e Ignacio (García Aresca) cambiaron el panorama de la ciudad”, aseguró.

“En La Milka, cuando llueve mucho en un corto lapso de tiempo el agua se va mucho más rápido y no quedan durante días con las calles inundadas, con el agua adentro de las viviendas o los cimientos húmedos”, añadió el flamante jefe municipal.

No obstante, consideró que “es inevitable que nuestra ciudad se inunde cuando se dan precipitaciones importantes en poco tiempo por la topografía de la misma ya que no tiene pendientes significativas, pero estas obras permiten que el agua se vaya mucho más rápido”.

También desagües cloacales

LAs autoridades municipales recorrieron también los trabajos de obras cloacales en el sector de calle Carlos Gilli y Av. 1° de Mayo, de barrio La Milka, sector donde la cloaca funcionará por impulsión. "La obra avanza en forma correcta y dentro de los plazos establecidos oportunamente en la licitación”, comentó Gómez.

En ese barrio ya culminaron los trabajos en el sector donde funcionarán los desagües mediante gravedad, y actualmente se llevan a cabo las pruebas hidráulicas. “En el corto plazo anunciaremos la posibilidad de que los vecinos se puedan conectar a la red”, anticipó Gómez.

Desde el Gobierno local destacaron que la obra de cloacas incluye el ramal de conexión a cada hogar, por lo que cada vecino fue indicando el lugar donde la vivienda tenía la cámara séptica para poder conectarse a la red.

“Barrio La Milka tenía hasta hace poco tiempo pocas calles pavimentadas, no tenía cloacas, no había sectores con gas natural, se inundaba y no tenía desagües pluviales. Es un barrio que crece constantemente, donde el municipio estuvo y está presente generando obra pública de manera permanente. En poco tiempo tendrá funcionando un nuevo colegio secundario ProA con especialidad en robótica y mecanizado", manifestó Bernarte.

“Las cloacas significan mejoras desde lo sanitario, en el cuidado del medioambiente, en terminar con conexiones clandestinas y con la contaminación de napas a través del pozo negro. Todas las obras de carácter sanitario contribuyen a mejorar la calidad de nuestro medioambiente; San Francisco progresa, pero también se está aggiornando a las nuevas demandas de la sociedad y de las generaciones más jóvenes, y tras esa visión apuntaremos desde la gestión municipal”, concluyó el nuevo jefe municipal.