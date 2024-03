El intendente Damián Bernarte abrió en la noche de este viernes el período de sesiones 2024 del Concejo Deliberante. Lo hizo con un extenso discurso donde no esquivó el momento de incertidumbre actual en medio de una grave crisis económica a nivel nacional, aunque prometió hacer los esfuerzos para cumplir objetivos y que “San Francisco siga un camino de progreso”.

“Serán muchas las iniciativas para las cuales no nos faltará la voluntad, pero probablemente nos falten los recursos”, destacó ante un salón colmado de público en el Superdomo, donde repasó las principales obras de 2023 y proyectó lo que viene.

En un discurso en el que hizo hincapié en varios ejes que proyecta para su gestión, dejó varias ideas conceptuales sobre su visión política y entre ellas resaltó la necesidad de contar con un Estado presente, sobre todo en articulación con el sector privado.

Bernarte planteó cuatro ejes principales de gestión y dentro de ellos desarrolló varios puntos e hizo anuncios: nuevos desafíos (tecnología, seguridad, gestión ambiental y viviendas); obras y servicios; nueva forma de relacionarse con los vecinos y cercanía a los vecinos en un contexto de crisis.

En su comienzo, reconoció el trabajo de los dos intendentes que lo precedieron, Martín Llaryora e Ignacio García Aresca. “Hubo un momento en nuestra historia en el que tuvimos una experiencia de desorden y desidia, que terminó sumiendo al municipio y la ciudad en una crisis profunda”, señaló.

“No somos ajenos a que faltan cosas por hacer, pero podemos decir con orgullo que vivimos en una ciudad muy linda, con buenos servicios y que se constituye como una referencia en la región, la provincia y el país. Lamentablemente no somos ajenos al momento complejo y volátil que vive el país”, precisó.

Crisis económica

El jefe municipal trazó una panorama complicado para lo que se viene, ya que, según explicó, caen los ingresos propios de recaudación y los de coparticipación, pero a la vez aumentan en gran manera los costos que debe afrontar el municipio.

“Quiero ser claro en el diagnóstico, para que todos sepamos de donde partimos: estamos atravesando una crisis económica con pocos precedentes en nuestra historia reciente”, dijo

“Quiero serles sincero: la situación es complicada de verdad. Con menos ingresos, debemos hacerle frente a costos, que son cada vez más altos. Y en este marco, serán muchas las iniciativas para las cuales no nos faltará la voluntad, pero probablemente nos falten los recursos”, resumió.

El rol del Estado

En un contexto como el actual, Bernarte destacó la importancia del rol del Estado y cuestionó su degradación por parte de otros sectores políticos. “Casi como un spot publicitario instalado, parecería que es una mala palabra todo lo que tiene que ver con las políticas públicas y la participación de las gestiones gubernamentales en la dinámica de nuestras comunidades. La inconducente discusión sobre la inoperancia de lo público frente a lo privado cae en saco roto cuando existen gestiones como la nuestra, que hacen de la fusión y articulación entre ambos sectores un objetivo central que brinda soluciones concretas a las demandas de la gente”, dijo.

“Frente a esta falsa discusión, nosotros decimos lo que ya se decía en la Alemania de la posguerra, en momentos de crisis profundas: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, resumió.

Seguridad y viviendas, anuncios destacados

El intendente afirmó que están decididos a “innovar” y que su gestión para los próximos años responderá a cuatro ejes estratégicos.

Dentro del primero, mencionó la incorporación de mayor tecnología en los distintos ámbitos municipales. También hizo referencia a la seguridad y subrayó la puesta en marcha del Cuerpo de Prevención Urbana –con 33 agentes operativos- para actuar como auxiliar de la Policía de Córdoba en materia de prevención de delitos, contravenciones y faltas.

“Su actividad será en turnos rotativos en la modalidad 24/7 y la llevarán a cabo como infantes y en vehículos, cuatro unidades 0km y seis bicicletas que permitirán el patrullaje en barrios y espacios verdes”, explicó.

Por otra parte, en el marco del Plan Integral de Seguridad municipal dijo tener previsto el fortalecimiento del “patrullaje virtual” que realiza Centro de Monitoreo, que ya cuenta con 250 cámaras en toda la ciudad: “Hemos previsto incorporar 96 nuevos domos y 20 sistemas de lectura y reconocimiento de matrículas para identificar vehículos con pedidos de restricción de circulación o secuestro. También dos drones de alta tecnología y duración de vuelo, para el patrullaje en altura”, anunció.

En materia de viviendas, prometió paliar el déficit habitacional y propuso un nuevo loteo municipal con todos los servicios, al que calificó de “novedoso” ya que tendrá 500 lotes destinados a viviendas.

“Será un proyecto de articulación público-privado. La Municipalidad comercializará estos lotes de manera tal que sea la inversión de los actores privados la que nos permita llevar adelante las obras de infraestructura. Es decir, los lotes son para vender procurando llevar a la baja el valor en relación a los precios actuales de mercado”, explicó.

Luego señaló que con los recursos de este proyecto buscarán impulsar un Programa de Vivienda Municipal, a través del sistema de círculo cerrado y similar a los que ya funcionan exitosamente en otras localidades de la región, para la construcción de viviendas para vecinos y vecinas de la ciudad.

El primer eje también involucra una mirada integral de la sostenibilidad ambiental. Y, entre otras cosas, anunció la adquisición y puesta en marcha del proyecto de Bicicletas Públicas que consiste en la creación de un sistema de préstamo que estará disponible para los residentes y visitantes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

“Los usuarios podrán acceder a las bicicletas mediante un sistema automatizado de préstamo, utilizando una aplicación móvil del municipio y podrán devolverlas en cualquiera de las estaciones que se instalarán a tales fines”, amplió.

Otras obras que se proyectan

En otro tramo de su discurso, Bernarte repasó la inversión en materia de infraestructura el año pasado, destacando sobre todo las obras de pavimentación en distintos sectores.

Para el año en curso, dijo que proyecta cordón cuneta en los barrios Maipú y El Prado (segunda etapa); de pavimentación en sectores que aún falta de los barrios Cottolengo e Independencia, de pasos a nivel, entre otros. Además se recuperará el cantero central del Bv. 9 de Julio, entre Caseros y Juan B. Justo, con ciclovía incluida.

Por otra parte, se prevé un programa de fortalecimiento del alumbrado público, que incluye iluminación del camino a Plaza San Francisco hasta calle Centenario, con la instalación de más de 80 columnas; también sobre Av. Brigadier López en el acceso desde la autovía, con la incorporación de columnas alimentadas con paneles solares; al igual que las ya inauguradas en calle Caseros y el correspondiente acceso de autovía, entre otras obras.

En materia de agua potable se piensa ampliar el sistema de abastecimiento para Plaza San Francisco; en gas natural se prevé habilitar más cañería para abastecer la extensión al barrio Plaza San Francisco, Loteo La Adelina y otras extensiones en el Parque Industrial.

También, el intendente anunció mejoras en la infraestructura de guarderías, principalmente en el Parque Industrial y el barrio Bouchard.

Reflexión

Sobre el final de su discurso, Bernarte avisó: “Hoy no les he traído grandes anuncios, ni ha sido un discurso grandilocuente. Pero he venido a rendir cuentas de nuestro trabajo”.

Agregó que deben ser responsables y que es posible que en este contexto mucho de lo propuesto no se termine concretando. Y cerró: “Las crisis no son eternas”.