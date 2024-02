El intendente Damián Bernarte participó este jueves del acto de ampliación de los boletos sociales e transporte del Gobierno de Córdoba,m que fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario de la capital cordobesa.

Además de Bernarte, estuvieron la vicegobernadora Miryan Prunotto, miembros del gabinete ejecutivo provincial y legisladores. También los intendentes de Córdoba, Daniel Passerini; de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; de Villa María, Eduardo Acastello; de Alta Gracia, Marcos Torres Lima y de Río Tercero Marcos Ferrer. Secretarios gremiales, rectores y decanos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Provincial, de la UTN Facultad Regional San Francisco y de la UTN Facultad Regional Villa María.

El gobernador Martín Llaryora dijo al respecto: “El transporte es un servicio esencial, pero es esencial para la vida, para poder progresar. Si uno no se puede movilizar no puede trabajar, no puede acceder a la salud o a la educación, por eso el transporte en muchos lugares del mundo es de libre acceso, porque lo consideran un servicio esencial”.

“¿De qué vale que nosotros tengamos universidades públicas, escuelas públicas, hospitales públicos, si nuestros vecinos no pueden llegar? Hemos decidido, no solo sostener el boleto educativo, sino que decidimos ampliarlo también a los docentes universitarios", agregó.

“Tenemos 30% más de estudiantes que se han inscripto al boleto educativo –siguió el mandatario provincial-, y no es una buena noticia, es la noticia del deterioro social. El boleto obrero aumentó un 70% en su inscripción, es por eso que vamos a empezar a ayudar a los que menos ganan, por lo que he tomado la decisión de llevar el monto a 450 mil pesos, para que más gente pueda usar el boleto obrero”.

Por su parte, el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, aseguró que para la gestión provincial resulta “fundamental” seguir trabajando fuertemente con el transporte público y fundamentalmente con dos boletos que son tan importantes para el día a día de todos los cordobeses, como lo son el Boleto Educativo cordobés y el Boleto Obrero Social. En ese sentido, el funcionario resaltó que para la gestión de Llaryora, “el transporte público es un derecho”, por lo que desde la administración provincial se resolvió sumar nuevos beneficios entorno a estos programas.

Más inscriptos y beneficiarios

En cuanto al Boleto Educativo Cordobés, Rodio dijo que dado el alto índice de inscriptos, en comparación con años anteriores, se tomó la decisión de “seguir profundizando este programa y por primera vez triplicar el presupuesto educativo de Córdoba en materia de transporte. De 11 mil millones pasamos a 29.800 mil millones de pesos, un presupuesto muy importante para que todos los estudiantes puedan desarrollarse”.

Además se incorporan nuevos beneficiarios a este programa, “hoy podemos decir que vamos a sumar a los docentes universitarios provinciales, de universidades públicas, es la primera vez en la historia que se toma una medida como esta, son cerca 12.000 docentes universitarios en toda la provincia que van a tener la posibilidad de tener 40 boletos, todos los meses para puedan ir a dar clases”, explicó el secretario.

Por otra parte, en cuanto al Boleto Obrero Social, Rodio comentó que ya se cuenta con más del 70% de demanda extra a comparación del mismo periodo del año pasado, y que para este 2024 se modifica uno de los principales requisitos, un beneficio “que no sólo ayuda a los trabajadores, ayuda también a la producción, a las pymes, a las empresas, al trabajo diario de los cordobeses”

Recordamos que este boleto está destinado a todas aquellas personas, trabajadores en blanco, público o privado, que hasta el momento ganaban hasta 325 mil pesos, y que “desde ahora, por pedido del gobernador LLaryora, se sube ese tope a 450 mil pesos del salario bruto, para que más trabajadores de córdoba puedan acceder a este beneficio, con 40 viajes mensuales”.

BOLETO EDUCATIVO CORDOBÉS

Beneficiarios

*Alumnos, docentes, personal de apoyo primario, secundario y superior.

*Alumnos universitarios.

Incluye 2 boletos diarios

30%+ de inscriptos

Nuevos beneficiarios

*Docente Nivel Universitario.

Incluye 2 boletos diarios

BOLETO OBRERO SOCIAL

Beneficiarios

*Empleados privados y públicos con salario bruto máximo de 1.66 veces el S.M.V.T. (Salario Mínimo, Vital y Móvil marzo 2024).

*Monotributistas A, B, C, D.

Incluye 2 boletos diarios

Nuevos beneficiarios

*Empleados privados o públicos con salario bruto de 2.00 veces el (Salario Mínimo, Vital y Móvil marzo 2024).

*Monotributistas A, B, C, D.

Incluye 2 boletos diarios

En representación de los mandatarios municipales, Passerini celebró la decisión política del Gobierno de la Provincia de Córdoba de “seguir ejerciendo la defensa de un derecho como es el Boleto Educativo Gratuito”.

El mandatario de la ciudad de Córdoba agregó: “Escuchar que la prestación se va a mejorar para el sector universitario, se va a incrementar para el Boleto Obrero Social, escuchar que en Córdoba vamos a seguir trabajando para no doblegar los sueños de nuestra comunidad que quiere crecer, para no doblegar el sueño de las ciudades que quieren moverse, que quieren tener sus universidades y por las cuales vamos a luchar”.

“Esta decisión significa dar una respuesta en un momento de la Argentina donde abundan las preguntas, pero que en Córdoba elegimos esto, no dividir, sumar, unir y trabajar para garantizar derechos”, concluyó Passerini.