El Gobierno de Córdoba anunció una ampliación del Boleto Obrero Social (BOS) y el Boleto Educativo Gratuito (BEG) para que más personas puedan acceder a este beneficio en el transporte. Para ello, el gobernador Martín Llaryora dispuso que se triplique el presupuesto destinado a esta medida.

El Boleto Obrero Social (BOS) alcanzará ahora a los trabajadores que ganen hasta $ 450 mil y monotributistas hasta categoría E, y permite a los beneficiarios un descuento del 50 por ciento del boleto del transporte urbano e interurbano de hasta 60 kilómetros. Mientras que el Boleto Educativo Gratuito ahora incluirá a los docentes de universidades públicas.

Llaryora dijo al respecto: “El transporte es un servicio esencial, pero es esencial para la vida, para poder progresar. Si uno no se puede movilizar no puede trabajar, no puede acceder a la salud o a la educación, por eso el transporte en muchos lugares del mundo es de libre acceso, porque lo consideran un servicio esencial”.

“¿De qué vale que nosotros tengamos universidades públicas, escuelas públicas, hospitales públicos, si nuestros vecinos no pueden llegar? Hemos decidido, no solo sostener el boleto educativo, sino que decidimos ampliarlo también a los docentes universitarios", agregó.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por enfermedades crónicas. Todos estos beneficios se pueden tramitar a través de Ciudadano Digital.

Llaryora explicó que en comparación con 2023 este año ya se inscribió un 30% más de estudiantes y un 70% más en el Boleto Obrero. “No es una buena noticia, es la noticia del deterioro social. El boleto obrero aumentó un 70% en su inscripción, es por eso que vamos a empezar a ayudar a los que menos ganan, para que más gente pueda usar el boleto obrero”, dijo.

Para el Boleto Obrero Social, ahora accederán trabajadores que perciban un ingreso mensual bruto de hasta 450.000 pesos.

Cómo inscribirse

La inscripción ya se puede hacer a través de Ciudadano Digital, completando el Formulario Único de Postulantes (FUP). Se debe contar con CIDI nivel 2. Para acceder al Formulario Único de Postulantes: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar

También se puede obtener más información a través de CIDI, ingresando el nombre del boleto que se desea obtener.

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

Beneficiarios

*Alumnos, docentes, personal de apoyo primario, secundario y superior.

*Alumnos universitarios.

Incluye 2 boletos diarios

30%+ de inscriptos

Nuevos beneficiarios

*Docente Nivel Universitario.

Incluye 2 boletos diarios

El Boleto Educativo Gratuito tiene como objetivo garantizar la asistencia de estudiantes, docentes y personal de apoyo a los establecimientos educativos de toda la Provincia.

● Está dirigido a: Alumnos regulares de nivel inicial, primario, secundario y superior de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal. Alumnos regulares universitarios de instituciones públicas y privadas (con beca de por lo menos el 50%). Docentes y No Docentes que presten servicios en las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público en la provincia, en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

● Rige para servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de la Provincia.

● Con la tarjeta multi empresa el usuario puede viajar por cualquiera de las líneas urbanas de transporte en Capital.

● El beneficio es personal e intransferible

● En aquellas comunas y municipios donde no se disponga de servicio regular de transporte público se instrumentará mediante BEG RURAL a través del municipio de la localidad los mecanismos pertinentes para garantizar que los beneficiarios concurran a sus lugares de estudio y trabajo.

● Se otorgan 2 pasajes diarios (2 mensuales en caso de +100km)

Requisitos

● Tener usuario CiDi nivel 2

● Estar debidamente matriculado para el presente ciclo lectivo.

● La inscripción es por grupo familiar, es decir, una sola persona de la familia – que posea CiDi Nivel 2 – ingresa a cada uno de los integrantes con sus respectivas condiciones en el mismo formulario. Luego, en función de la situación particular de cada uno, se responderá por correo electrónico cómo proceder en cada caso.

Cierre de postulación: 30/6/2024

BOLETO OBRERO SOCIAL

Beneficiarios

*Empleados privados y públicos con salario bruto máximo de 1.66 veces el S.M.V.T. (Salario Mínimo, Vital y Móvil marzo 2024).

*Monotributistas A, B, C, D.

Incluye 2 boletos diarios

Nuevos beneficiarios

*Empleados privados o públicos con salario bruto de 2.00 veces el (Salario Mínimo, Vital y Móvil marzo 2024).

*Monotributistas A, B, C, D.

Incluye 2 boletos diarios

El Boleto Obrero Social es un beneficio que otorga un descuento del 50% en valor del pasaje. Está dirigido a trabajadores en relación de dependencia en el ámbito público o privado, monotributistas y personas que estén cobrando un fondo de desempleo.

Los trabajadores en relación de dependencia no podrán superar los $450.000 de sueldo bruto (sin incluir asignaciones familiares)

Los monotributistas de categoría A, B, C , D y E deberán contar con 1 año de antigüedad en monotributo.

El beneficio es otorgado a aquellas personas que viajan hasta 60 km para llegar a su lugar de trabajo.

El beneficio es personal e intransferible.

Se otorgan 2 descuentos diarios.

Requisitos