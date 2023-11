Una de las frases de la semana del presidente electo Javier Milei fue “No hay plata”, idea que expresó ante la consulta de qué sucedería con las obras públicas licitadas por el Estado nacional. La frase surgió del streaming encabezado por Alejandro Fantino en Neura y motivó un sinnúmero de reacciones de intendentes y gobernadores en el país, entre ellos Damián Bernarte.

Sabido es que en la gestión del intendente de San Francisco los proyectos y avances en obra pública han crecido sustancialmente, por eso las afirmaciones del presidente electo podrían alterarlo.

Esta pregunta fue respondida por Bernarte quien afirmó: “En lo que tiene que ver con la obra pública dentro de la ciudad, nosotros de alguna manera hemos sido muy autónomos y la hemos realizado en general con ayuda de la provincia de Córdoba y, en algunos casos, afrontando el costo totalmente la Municipalidad”.

Lo que viene

Milei no dijo que quedarían abandonados los avances de los proyectos en marcha, pero sí se explorarán modelos alternativos que no obliguen al Estado a emitir moneda.

En ese aspecto, el mandatario electo afirmó: "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos".

De acuerdo con lo explicado por Bernarte a la prensa, esa visión no afectaría a San Francisco y justificó su postura por la forma en que han sido encabezadas las ya realizadas en este último tiempo. “Nosotros también seguiremos expresando el mismo modelo aquí en la ciudad”, sostuvo.

También añadió que no se cierra a negociar con el gobierno nacional: “Después si con la Nación se pueden tomar decisiones que nos permitan generar acuerdos, y generar mejores condiciones de vida para los vecinos, entre ellas cuestiones vinculadas a una nueva modalidad de obra pública, estaremos con la cabeza abierta para ver qué es lo que se puede hacer”.

Gastos

Otra de las metas del próximo presidente de la Nación es hacer un fuerte recorte del gasto público y encabezar una reforma en este sistema. Eso podría poner en peligro los recursos coparticipables, pero Bernarte se mostró optimista pese a todo.

“Mientras la actividad económica se mantenga no creo que haya grandes problemas. Podemos decir que tenemos una autonomía en la obra pública para seguir trabajando con la comunidad, se me están planteando obras públicas que tenemos en marcha, que hemos aplicado con los servicios propios. Si la actividad económica no se ve resentida, no veo mayores dificultades”, cerró.

¿Y la autopista?

Quizás la obra pública más emblemática para San Francisco y la región sea la finalización de la autopista 19. Este proyecto no fue realizado íntegramente por Nación o la Provincia de Córdoba, cada orden de gobierno realizó distintos tramos.

Ante el temor porque se paren esos trabajos, Bernarte aseveró: “Nosotros nos deberemos adaptar a la nueva realidad en función de las decisiones que tome el gobierno central. En cuanto a la autopista 19, o la termina la Nación o la va a terminar la provincia de Córdoba”.

Es por ello que confió en que la obra se va a finalizar: "Creo que en cualquier modelo es una obra que falta muy poco para terminarla y que vamos a tener la posibilidad de viajar desde Córdoba hasta Buenos Aires”.