El presidente electo, Javier Milei, aseguró que su intención es "ser el primer eslabón de una reconstrucción de la Argentina", sostuvo que aspira a formar un Gobierno que "marque un punto de inflexión en la historia", y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, "debe hacerse cargo de todo lo que hizo en este tiempo" y "cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre".

Así lo expresó en declaraciones formuladas este lunes a la mañana, luego de su triunfo en el balotaje, en las que empezó a dar nombres de quiénes lo acompañarán en el Gabinete -entre ellos el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia- y ratificó que avanzará con un "ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

El presidente electo manifestó su desacuerdo con la actual Ley de Alquileres y dijo que buscará derogarla. "Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho es generar daño. Perjudicó a aquellos que buscaba proteger", analizó. Además, aseguró que se podrá pactar los contratos "en cualquier moneda".

Además, confirmó su intención de impulsar la privatización de YPF luego de "recomponerla", de la Televisión Pública, de Radio Nacional y de la agencia nacional de noticias Télam.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aseguró.

"Mi intención es ser el primer eslabón de la reconstrucción argentina. Después veremos si tengo que gobernar cuatro u ocho años. Quiero que mi gobierno marque un punto de inflexión en la historia argentina", señaló Milei en declaraciones que realizó a las radios Rivadavia, Continental y Mitre.

Por otro lado, el mandatario electo puso el acento en la necesidad de "resolver el problema de las Leliqs" para luego "liberar" el dólar, y sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado"."No se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las Leliqs", afirmó Milei en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, en las que, además, ratificó que, "en paralelo", la gestión de La Libertad Avanza avanzará "con el ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

En tanto, al referirse a su contrincante en el balotaje y actual ministro de Economía, Sergio Massa, Milei aseguró que "debe cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre" próximo. Además, afirmó que "debe hacerse cargo de todo lo que hizo este tiempo", al afirmar que "los argentinos han despertado a las ideas de la libertad. Se abre una ventana de oportunidades enormes de poner fin a esta decadencia de 100 años".

La relación con Macri

Asimismo, y ante una consulta sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y los legisladores que integran Juntos por el Cambio, Milei dijo que en el Congreso van a confluir en un mismo espacio y afirmó: "Cómo no vamos a poder confluir con una agenda donde tenemos el 90 por ciento de acuerdo".

Además confirmó que se reunirá con el presidente Alberto Fernández para comenzar a organizar la transición aunque dijo que aún no tenía precisión del horario y que primero debía atender la agenda internacional, con llamados de líderes mundiales.

Respecto al rol de su pareja, la actriz Fátima Florez, dijo que "nuestra posición es que se trabaja, que se genera riqueza desde el sector privado, Fátima es una mujer brillante y que es exitosa" y se preguntó: "¿Por qué debería ser tan egoísta de privar a los argentinos de disfrutar de un espectáculo de la magnitud del trabajo que hace? Debe continuar con su carrera".

Previamente, en declaraciones a radio Continental, había vuelto a destacar la "elección histórica" que La Libertad Avanza alcanzó en el balotaje.Por otro lado, insistió en que "el ajuste hay que hacerlo" y que "la diferencia es que la casta siempre decidía que lo pagara la gente y nosotros creemos que lo tiene que hacer la casta, la política y su gente".

"Vamos a ser muy explícitos sobre lo que es la herencia. El 10 de diciembre le vamos a hablar de los argentinos de este desastre", aseveró el presidente electo, quien afirmó que "ya estamos trabajando en la transición".