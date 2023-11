El presidente electo Javier Milei anticipó que paralizará la totalidad de la obra pública ya licitadas en el país a cargo del Gobierno nacional y señaló que serán los gobiernos locales los que deberán buscar cómo financiarlas o bien podrán ser entregadas al sector privado: “No tenemos plata”, dijo.

Después del encuentro con el presidente Alberto Fernández, el mandatario electo brindó una serie de entrevistas a distintos canales de televisión en las que realizó algunos anticipos de las políticas y decisiones que planea para su gestión.

En ese marco, dialogó con Alejandro Fantino, del canal Neura. Ante la consulta sobre qué va a hacer con las obras públicas ya licitadas, confirmó que no se continuarán con financiamiento nacional: “No hay plata. Esas obras que están en marcha pueden ser entregadas al sector privado para que las terminen. Que los intendentes busquen la forma de financiarla. Nosotros vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Le buscará la forma de pagar quien hace el proyecto”.

Y continuó: "No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación, nos vamos al 95% de pobres y 70 u 80 por ciento de indigentes. Todos tienen un motivo por el que explican por el que quieran gastar, pero el déficit fiscal es hiperinflación y 95% de pobres. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó, multiplicó por 10 los salarios y exterminó la inflación”.

También confirmó que su propuesta será similar al plan económico de los años 90: “El plan más parecido a lo que proponemos es la Convertibilidad, que llevó el salario de 180 dólares a 1800. Entonces el ajuste se va a hacer: puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y así nos vamos a un 90% de pobreza. O hacer un ajuste que lo pague la política”.

Y remató: “El equilibrio fiscal no se negocia, no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo”.