A días de cumplir dos meses como nuevo intendente de San Francisco, desde que asumió Damián Bernarte se mostró activo y en numerosas reuniones con distintos representantes de la comunidad local, tratando de imponer un estilo de gestión renovado en el Gobierno local y sabiendo que en poco tiempo tendrá que exhibir algunas acciones concretas para potenciar sus aspiraciones en las elecciones municipales de 2023.

Aún en una etapa de transición y después de unos días de vacaciones, el actual jefe municipal aseguró que dedica muchas horas por día a su nuevo cargo y que intenta equilibrar las tareas que le demanda con sus responsabilidades familiares.

Con la pandemia nuevamente remitiendo y aún con proyectos que podrían conocerse en las próximas semanas, en una entrevista con La Mañana de El Periódico Radio FM 97.1, Bernarte hizo una evaluación de su hasta ahora corto mandato, adelantó algunos planes y respondió a reclamos como la Tecnoteca, entrega de viviendas Procrear o el programa Lo tengo. También se refirió a los comentarios por su reciente foto en Córdoba junto a Martín Llaryora e Ignacio García Aresca, quienes lo precedieron en el puesto que hoy ocupa.

Van casi dos meses al frente de la Municipalidad de San Francisco. ¿Cómo lo lleva?

El primer concepto que se me viene a la cabeza es alegría. Tener un trabajo que uno hace con gusto, con vocación, no todos tenemos esa suerte. Después, de manera muy intensa, es una actividad muy demandante. Soy una persona ansiosa, eso me juega en contra. Paso 12 o 15 horas por día en la Municipalidad, pero al otro día vuelvo con entusiasmo. Es una etapa de acondicionamiento, es un nuevo trabajo y con las particularidades de adaptación. Haber pasado por el Concejo Deliberante y la Secretaría de Gobierno facilitan esa adaptación.

Se han creado dos nuevas secretarías, la de Modernización y Políticas Sociales. ¿Qué espera lograr con esto?

Hay que aclarar que hay dos nuevas secretarías, pero otra menos, que es la Secretaría Privada y de Gestión. San Francisco es una ciudad que se ha forjado a través de valores tradicionales, el trabajo, el esfuerzo y la construcción colectiva. Esa marca ha sido lo que nos ha traído hasta acá y los procesos de transformación son cada vez más veloces. En ese sentido la percepción es que en algunas cuestiones la ciudad está desacompasada. Tenemos que lograr que se dé la mano lo tradicional con los tiempos que corren. Y también con demandas de la sociedad que debemos atender y tener planificación estratégica, como son cuestiones del cuidado del medioambiente.

¿Proyectos de reciclaje, por ejemplo?

Es un camino que lleva tiempo, lo que es la separación domiciliaria, la recolección, el transporte, la disposición final de los residuos. Pero tenemos que empezar por algunas acciones concretas. Y en lo que tiene que ver con la Secretaría de Políticas Sociales, una gestión debe tener humanidad y contacto con la realidad. Asumir que en San Francisco, más allá de ser una ciudad potente, tenemos distintas realidades y el Estado debe atender a todas. Hay sectores a los que se les hace muy difícil satisfacer las necesidades básicas y el Estado debe cumplir un rol equilibrador. No tenemos pobreza estructural, pero sí casos preocupantes que tenemos que atender con un área específica.

Días atrás participó en Córdoba de la apertura de sesiones en la Legislatura, allí se encontró con sus dos antecesores en el cargo, Garía Aresca y Llaryora, y publicó una foto junto a ellos. Eso generó comentarios a favor, pero también críticas ya que es sabido que antes estaban divididos. ¿Qué responde a esos cuestionamientos?

Es bueno que haya pensamientos distintos. Escucho permanentemente cuando se habla de política que cómo puede ser esto de la grieta, que eso nos lleva a un callejón sin salida. ¿Cuántos dirigentes hablan de superar la grieta y generar acuerdos que sean políticas de Estado? Y cuando eso se da en San Francisco, dicen que son unos panqueques, que se acomodan para conservar cargos. Te puede gustar o no, ¿pero cuál era la situación del Estado municipal antes de este proceso y cuál es ahora? Si las cosas funcionan, ¿es mejor darle continuidad o romper y empezar de cero? Yo vengo a trabajar y entiendo que mi trabajo aporta a la comunidad de San Francisco, ese es mi único objetivo, y después de haber generado un entendimiento y acuerdo político con la gobernabilidad en la ciudad, no renuncié a mis ideales. Es parte de un proceso de construcción. Si en adelante podemos seguir con este camino de crecimiento, porque no recuerdo un nivel de obra pública como en estos últimos años, después la gente evalúa y decide. Si decimos cómo puede ser que los dirigentes no se pongan de acuerdo para generar un marco de convivencia maduro, en San Francisco sucede eso. Si lo dicen para Buenos Aires, ahí se deberían poner de acuerdo. Si lo dicen para San Francisco, ¿ahí no se deberían poner de acuerdo?

¿Esperaba antes esa foto con García Aresca, que él tuviera un gesto político o una declaración antes de que se vaya al Congreso?

Ignacio fue el intendente hasta el 10 de diciembre y yo he sido respetuoso de sus decisiones. Él tenía razones para que el proceso se desarrollara de la forma en que se desarrolló. Habrá quienes lo comparten o quienes no estén de acuerdo, como pasa siempre en estas situaciones. Soy respetuoso de sus razones y yo cumplía un rol como secretario de Gobierno.

La Tecnoteca ya fue inaugurada pero todavía no tiene uso concreto. ¿Qué va a pasar con eso?

En un plazo de tiempo breve tenemos que estar transmitiendo a la comunidad cuál es el programa de acciones y lo vamos a hacer. La mirada tiene que ver con la posibilidad de acercarse a este nuevo mundo, a todo lo que tiene que ver con la innovación, la tecnología; pero inicialmente va a tener una mirada de carácter educativo vinculado a los avances tecnológicos. Y generar un espacio que sea acorde a los tiempos, con acceso fácil a internet o espacios de trabajo, que no solo podamos capacitar sino desarrollar actividades de carácter artístico. Pero una mirada central en que nuestros jóvenes se capaciten y se formen en la demanda del nuevo mundo, vinculado al Polo Tecnológico que se está construyendo en el Parque Industrial. San Francisco está creando una industria del conocimiento que se está transformando en una industria muy fuerte. Permanentemente aparecen nuevos nichos y tenemos que preparar a nuestros jóvenes. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que representa el edificio.

¿Se están por entregar viviendas del Procrear? ¿qué pasa con los lotes de Lo tengo?

La Municipalidad ya hizo todo lo que tenía que hacer. Después ya son cuestiones que tienen que resolverse en Procrear, Anses o Banco Hipotecario, y nosotros estamos haciendo gestiones permanentemente pero la decisión no es nuestra. La última información que tenemos es que pronto se va a fijar fecha para la entrega de las primeras viviendas, cuya cantidad nos van a informar y para nosotros va a ser una alegría. En relación al Lo Tengo, desde que asumí pudimos destrabar una situación que había. La Provincia exigía unos requisitos y tenían que ver con el cobro de las cuotas. Antes de fin de año firmé un convenio donde la Municipalidad asume la responsabilidad del proceso de adjudicación y da las garantías sobre el pago de cuotas de los vecinos. Hemos asumido ese compromiso, esto no ha trascendido pero no es menor. Ya se ha sorteado la ubicación de los 50 primeros lotes y la idea es que la semana que viene avancemos en el sorteo de los lotes que quedaron. Desde que asumí hemos destrabado algo que impedía adjudicar el lote a cada familia.