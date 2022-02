Bernarte visitó la empresa Frusso en el Parque Industrial

El intendente Damián Bernarte visitó en la mañana de este miércoles la empresa Frusso, que cuenta con 50 años de trayectoria en la ciudad y que se encuentra instalada en el Parque Industrial. Allí fue recibido por José Frusso, presidente propietario de la empresa y también presidente del Parque Industrial San Francisco.

“Hoy visitamos la empresa Frusso, donde uno puede ver lo que somos los sanfranciqueños, ya que si nos remontamos a tiempos pasados este emprendimiento fue puesto en marcha por el padre de familia y hoy lo continúa su hijo", indicó Bernarte.

El jefe municipal destacó que la empresa no solo construye tanques cisternas, sino también máquinas embotelladoras: "Esta industria no sólo se caracteriza por la construcción y desarrollo de tanques cisternas, que cuando vamos por las rutas del país encontramos carteles con la leyenda de Frusso San Francisco, lo que demuestra el orgullo de contar esta empresa local, sino que también lo que tiene que ver es el desarrollo de máquinas embotelladoras que generan inmensurable cantidad de productos que encontramos en las góndolas de los supermercados, en lo consumido en un bar, en una confitería”

"Esto tiene que ver con el desarrollo de una actividad productiva que a nivel país hay muy pocas y tenemos la satisfacción de que una de ellas sea de nuestra ciudad, lo que es un motivo de orgullo para los sanfranciqueños”, concluyó el intendente.

Recibimiento

Por su parte, el presidente del Parque Industrial y propietario de la empresa consideró "muy importante" la visita del intendente. “Fue muy importante que nos haya visitado el intendente, nos gusta y por supuesto nos halaga, no sólo como presidente del Parque Industrial porque me parece muy importante explicarle cómo estamos trabajando, cuál es la idea para poder continuar, sino también como empresario, que recorra nuestra fábrica y que le pueda comentar mis necesidades, inquietudes, hacia donde vamos es muy productivo. Que haya venido a recorrer nuestra industria realmente me ha encantado y nos motiva al constante crecimiento y búsqueda de eficiencia, tan necesaria en la actualidad”, finalizó el empresario.

La historia de Frusso

La empresa (Italo Americana) fue fundada en el año 1962, hace ya 60 años por José Frusso, inmigrante italiano nacido en Saluzzo (Piemonte), quien comenzó con la fabricación de máquinas para la industria del vino, que para ese entonces, era la necesidad del mercado.

Luego se especializó en líneas para elaboración y embotellado de bebidas gaseosas en vidrio con tapa corona. A través de los años las necesidades y requerimientos de los clientes fueron cambiando hasta que llegó el envase de PET, y con el tiempo el desarrollo de líneas completas para envasado de latas.

Actualmente, la empresa posee gran variedad de máquinas de la mejor calidad. Entre sus clientes situados geográficamente cuentan con emprendedores de bajas producciones, hasta empresas importantes de mediana producción, desde Argentina hasta Canadá.

Desde el año 1997, paralelamente se desarrolla una actividad complementaria; la fabricación de tanques de acero inoxidable para procesos. Ésta derivó en tanques para productos alimenticios, sustancias químicas y también acoplados y semirremolques tanques y hace unos cuantos años fabrican microcervecerías completas, integrando todos sus procesos y para todos los estilos.

Disponen de dos plantas de producción que totalizan 4.000 metros cuadrados cubiertos.